Mc IG promove distribuição de revista em quadrinhos para crianças de periferias de SP

Em uma iniciativa que combina cultura e educação, Mc IG lança a distribuição gratuita da revista em quadrinhos “Dr. Igor Guilherme”, para crianças de periferias de São Paulo. A ação faz parte do lançamento de seu mais recente EP, intitulado “Dr. Igor Guilherme“, que foi apresentado ao público no final de 2024.

O gibi narra as empolgantes aventuras de um super-heroi periférico, interpretado por Mc IG, que aborda questões sociais com crítica e humor através de sátiras e reflexões pertinentes. Nesta primeira edição, o tema central explora o impacto das redes sociais no comportamento humano, oferecendo uma perspectiva educativa que visa instigar o pensamento crítico entre o público jovem.

Serão impressos mil exemplares do gibi, que serão distribuídos gratuitamente nas comunidades selecionadas: Vila Ede, na zona norte de São Paulo e no X do Morro, na zona leste. A distribuição contará com uma sessão de autógrafos, proporcionando a Mc IG a oportunidade de interagir com os fãs e incentivá-los na busca pelo conhecimento.

“Acredito que a educação e a cultura são ferramentas poderosas para transformar a realidade das nossas comunidades. Com o gibi ‘Dr. Igor Guilherme’, queremos inspirar as crianças a refletirem sobre o mundo ao seu redor e a se tornarem agentes de mudança”,afirma Mc IG.

Essa ação visa não apenas proporcionar entretenimento, mas também fomentar discussões importantes entre as crianças e adolescentes das comunidades, estimulando a leitura e a reflexão sobre questões contemporâneas que afetam suas vidas.

Para conhecer mais sobre o gibi e acompanhar as novidades, acesse as páginas do projeto clicando aqui.