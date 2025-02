Colégio Singular promove palestra para pais sobre o mundo digital na educação dos jovens

Na terça-feira (18 de fevereiro), às 19h30, o Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, promoverá a palestra: Como educar filhos nativos digitais para serem felizes no mundo real, ministrada por Taís e Roberta Bento, da SOS Educação.

Na ocasião, as palestrantes abordarão as formas de como ajudar as crianças e os adolescentes a desenvolverem o foco, a concentração, paciência e a capacidade de lidar com frustrações – desafios típicos dos estudantes nascidos na era digital.

O palco do evento será o salão social do Clube Primeiro de Maio (avenida Portugal, 79 – Centro – Santo André) e os interessados devem se inscrever por meio do link https://singular.net.br/palestra. As vagas são limitadas.

Palestrantes:

Roberta Bento, graduada em Letras, com especialização em formação de professores de Línguas (International House, Inglaterra) e pós-graduação em Marketing e em Gestão de Pessoas pela FGV. Também é especializada em Aprendizagem baseada no Funcionamento do Cérebro pela Universidade da Califórnia e Duke University, e em Aprendizagem Cooperativa pela Universidade de Minnesota e Universidade de San Diego.

Taís Bento, graduada em Pedagogia pela USP e pós-graduada em Marketing pela FAAP, especializada em Aprendizagem Baseada no Funcionamento do Cérebro e em Aprendizagem Cooperativa pela Universidade de Minnesota e pela Universidade de San Diego.