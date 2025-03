Colecionador é Detido por Venda Ilegal de Armas a Facções Criminosas no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro efetuou, nesta sexta-feira (21), a prisão de um colecionador registrado como Atirador Desportivo e Caçador (CAC), identificado como Renan Rangel Pinheiro. Ele é acusado de desviar armas e munição, comercializando-os para diversas facções criminosas na região.

De acordo com as investigações, ao longo de um ano, Renan utilizou sua condição de CAC para adquirir um total impressionante de 125 carregadores de fuzil e 40 carregadores de pistola, além de cerca de 60 mil projéteis. As transações teriam gerado um montante aproximado de R$ 600 mil em aquisições de munições e acessórios para armamentos, todos repassados a grupos criminosos.

A prisão ocorreu na residência do suspeito, localizada no Sampaio, Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) também cumpriram um mandado em Campo Grande, na Zona Oeste.

Até o início da manhã, as autoridades conseguiram apreender cinco pistolas, três fuzis, um revólver e uma quantidade significativa de projéteis de diversos calibres. Além disso, foram confiscados acessórios para armamentos e um veículo clonado.

A investigação revelou que o volume substancial de compras realizadas por Renan entre 2022 e 2023 chamou a atenção dos policiais. O padrão de consumo observado foi considerado atípico para propósitos esportivos ou colecionistas.

Além das acusações no Rio de Janeiro, a Polícia Civil também investiga o colecionador por seu possível envolvimento na compra de munições que teriam sido desviadas da loja “BR Armas e Acessórios”, em São Paulo. Esse fato reforça os indícios sobre sua participação em uma rede ilegal de abastecimento de armamento.

As armas apreendidas durante a operação estão sendo analisadas pelas autoridades competentes.