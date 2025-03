Seap faz revista em penitenciária após ataque a copiloto da Polícia Civil no RJ

Na manhã desta sexta-feira, 21, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) desencadeou uma operação de revista na Penitenciária Esmeraldino Bandeira, situada no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorre em resposta a um incidente grave, onde o copiloto de um helicóptero da Polícia Civil foi baleado na cabeça durante uma operação na Vila Aliança, na quinta-feira, 20.

A unidade prisional abriga membros da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que também está ativa na Vila Aliança. A operação se insere em uma estratégia mais ampla que envolve colaboração entre diversas forças de segurança do estado do Rio de Janeiro.

Imagens capturadas pelo Globocop mostraram a movimentação dos detentos no pátio enquanto as autoridades realizavam as inspeções nas celas da penitenciária.

Conforme informado pela Seap, essa ação faz parte da chamada Operação Mute, que abrange mais de 40 unidades prisionais em todo o estado. O principal objetivo é erradicar a presença de celulares nas prisões, dificultando assim a comunicação entre os membros do crime organizado.

Até o momento da atualização deste relatório, não havia informações sobre apreensões realizadas durante a operação.

Estado do Copiloto

A situação do copiloto Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, é crítica. Ele encontra-se internado no Hospital Municipal Souza Aguiar após ter passado por uma cirurgia. O agente foi ferido enquanto sobrevoava uma área arborizada na Vila Aliança.

O ataque ocorreu durante uma operação policial direcionada a desmantelar uma quadrilha envolvida no roubo de vans. Investigações indicam que esse grupo criminoso opera principalmente na Zona Oeste do Rio e desmancha os veículos roubados para revender suas peças.

De acordo com relatos, os disparos foram efetuados por criminosos posicionados em um morro que circunda a comunidade.

A família do copiloto está solicitando doações de sangue para ajudar no tratamento dele. As doações podem ser feitas no Hemorio, localizado na Rua Frei Caneca 8, no Centro do Rio. O local está aberto de segunda a sábado, das 7h às 18h.