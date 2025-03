Cofeci e Ministério do Turismo firmam parceria estratégica e lançam globalmente o CIMI360 no MIPIM 2025

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e o Ministério do Turismo do Brasil firmaram, nesta terça-feira (12), um acordo estratégico para fortalecer o setor imobiliário e turístico do país. A assinatura do Memorando de Entendimento entre as instituições aconteceu durante o MIPIM 2025, em Cannes, na França, um dos maiores eventos internacionais do mercado imobiliário. Além disso, foi realizado o lançamento global do CIMI360, consolidado como o maior e mais relevante evento do setor na América Latina.

A parceria entre Cofeci e governo brasileiro busca ampliar o reconhecimento internacional do mercado imobiliário do Brasil, impulsionando investimentos estrangeiros e fortalecendo a conexão entre os setores de turismo e infraestrutura imobiliária. Para João Teodoro, presidente do Cofeci, este é um passo decisivo para consolidar o Brasil como um polo de oportunidades no segmento: “Este momento consagra tudo o que já vimos fazendo e estabelece definitivamente uma parceria formal entre o governo brasileiro e o Sistema Cofeci-Creci. Somos a maior organização do setor imobiliário do mundo, reunindo cerca de 650 mil corretores e 75 mil empresas. Nosso objetivo é mostrar ao mundo o enorme potencial do Brasil no setor.”

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a relevância desse acordo para a expansão dos investimentos no Brasil: “O turismo depende muito do setor imobiliário. Estamos em franca expansão, e o Brasil se torna cada vez mais atrativo para investimentos estrangeiros. No ano passado, foram mais de 340 milhões de dólares investidos no nosso país, sendo a maior parte em empreendimentos imobiliários voltados para a construção e ampliação de leitos, hospedagem e hotelaria. O MIPIM é o espaço ideal para conectar quem tem projetos para receber investimentos e quem tem recursos para aportar. O governo brasileiro celebra esta parceria com o Cofeci, que ampliará a visibilidade do setor e atrairá ainda mais investimentos, gerando empregos e promovendo o crescimento econômico sustentável.”

Já o CEO do CIMI360, Heitor Kuser, ressaltou a importância do evento para a internacionalização do setor imobiliário brasileiro: “O CIMI360 é o maior evento do setor na América Latina, e agora ganha projeção global com este lançamento. Estamos criando um ambiente propício para negócios, inovação e networking de alto nível, conectando os principais players do mercado. Para esta edição do MIPIM, teremos mais de 150 participantes de 10 países, consolidando nossa missão de conectar investidores, empreendedores e lideranças do setor.”

A cerimônia, realizada no estande do Cofeci no MIPIM 2025, reuniu empresários, investidores e autoridades do setor, reforçando o compromisso do Brasil com a inovação e o crescimento sustentável do mercado imobiliário. O evento marca um novo capítulo para o país na captação de investimentos e no fortalecimento das relações internacionais no setor.