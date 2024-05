CO.DE School é destaque no prêmio “Educador Transformador” do Sebrae

O programa CO.DE School, desenvolvido pela Fundação Grupo Volkswagen ― que atua com o propósito de promover a mobilidade social e o fortalecimento de comunidades ― em parceria com o SENAI SP, acaba de garantir dois lugares no pódio da premiação “Educador Transformador”. Promovida pelo Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare, a iniciativa tem como objetivo reconhecer e divulgar projetos e professores que ajudam a transformar o Brasil por meio da educação.

Na ocasião, o projeto ― que visa capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para atuar na área de programação (coding) e desenvolvimento ― conquistou o primeiro lugar na regional Sudeste e o segundo do ranking nacional, ambos na categoria “Educação Profissional”. O case vencedor foi “SENAI Inclusivo: Desenvolvendo um Modelo para Inclusão de Alunos Cegos na Tecnologia da Informação”, da aluna Alana de Souza Eltz dos Reis, do SENAI de São Caetano do Sul.

Somente este ano, o prêmio “Educador Transformador” recebeu 3.460 inscrições de todo o país para participarem de três etapas: estadual, regional e nacional. Ao todo, sete categorias foram avaliadas durante essa premiação: educação infantil; ensino fundamental (anos iniciais e anos finais); ensino médio regular; educação profissional técnica; EJA (educação de jovens e adultos; e ensino superior.

Para conferir mais sobre o ranking, clique aqui.

Sobre o projeto CO.DE School

Com o objetivo de formar jovens com mais de 18 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica para atuarem na área de programação (coding) e desenvolvimento, a Fundação Grupo Volkswagen conta com o projeto CO.DE School: Academia de Programação e Desenvolvimento. Com duração de 13 meses, o programa acontece na unidade do SENAI Paulo Skaf, em São Caetano do Sul (SP), e prioriza pessoas pertencentes a grupos minoritários (mulheres, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas da comunidade LGBTQIA+), além daquelas com menor renda familiar per capita. Para mais informações sobre novas turmas e inscrições, os interessados devem ficar atentos ao site da Fundação.

Sobre a Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen realiza e apoia ações sociais e educacionais com recursos de um fundo constituído pela Volkswagen. Ao longo destes 45 anos, mais de 3 milhões de brasileiras e brasileiros foram beneficiados pelo trabalho da Fundação, que tem como missão estimular a mobilidade social por meio do investimento em iniciativas e organizações que desenvolvem comunidades e fortalecem o protagonismo dos cidadãos. A Fundação atua para incentivar a prosperidade socioeconômica e o desenvolvimento de indivíduos e comunidades, fortalecendo suas potencialidades e colaborando para o acesso equitativo a direitos e oportunidades. Para isso, prioriza os territórios mais vulneráveis nos municípios com unidades de negócio do Grupo Volkswagen no País. Além disso, apoia tecnicamente ações de responsabilidade social de empresas do Grupo Volkswagen no Brasil. Desta forma, a Fundação espera contribuir para reduzir a pobreza e diminuir as acentuadas desigualdades sociais brasileiras, por meio da inclusão produtiva e de estratégias complementares de fortalecimento das capacidades locais e assistência social. Para saber mais, acesse o site da instituição.