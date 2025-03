CNN Brasil chega aos cinco anos como maior canal de notícias do país

Divulgação

Neste 15 de março, a CNN Brasil (cnnbrasil.com.br) comemora cinco anos com posição consolidada como o maior canal de notícias com distribuição multiplataforma do país. Com alcance médio de mais de 80 milhões de pessoas por mês, o grupo se destaca pela distribuição diversificada de conteúdo em TV (canal 577 nas principais operadoras, como Claro, Sky, Vivo e Oi), portal, redes sociais, YouTube (youtube.com/CNNBrasil), banda kU e plataformas de streaming como Amazon Prime, LG Channels e Samsung TV Plus. Essa presença robusta garante informação de qualidade em primeira mão e em tempo real ao público, onde quer que esteja.

Audiência e crescimento contínuo

No último trimestre de 2024, a CNN Brasil registrou, na média mensal, 35 milhões de usuários em seu site (dados SimilarWeb/Comscore), 19,3 milhões no YouTube, 61,6 milhões nas redes sociais, 10,9 milhões na PayTV, 6,8 milhões na Samsung TV Plus, 10 milhões na Banda Ku, 3 milhões na LG Channels e 146 mil na Prime Video.

Com uma estratégia voltada à distribuição de conteúdo nos mais diversos formatos, a CNN Brasil ampliou sua influência e fortaleceu sua posição de destaque na PayTV, impactando 32 milhões de pessoas em 2024. Também no ano passado, ampliou sua presença no modelo FAST TV, alcançando mais de 6 milhões de espectadores e 258 milhões de visualizações.

O portal de notícias se tornou no último ano o terceiro mais acessado do país no segmento, com crescimento expressivo de 45% na média mensal de usuários e 44% em pageviews em relação a 2023. O total de visualizações no site foi de 1,7 bilhão em 2024.

Além disso, a CNN Brasil proporciona acesso exclusivo a reportagens, análises e outros conteúdos da CNN Internacional, com coberturas aprofundadas de eventos globais, como as eleições presidenciais nos EUA e em países da Europa, além de programas especiais e entrevistas de jornalistas de renome como Anderson Cooper e Christiane Amanpour.

Jornalismo como modelo de negócio em expansão

A CNN Brasil conta com programação de 17 horas diárias ao vivo, cobrindo os principais acontecimentos do Brasil e do mundo com análises aprofundadas. Com estrutura robusta, a multiplataforma tem sede em São Paulo, sucursal em Brasília e equipes em capitais como Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre e Belo Horizonte. No exterior, conta com correspondentes em Nova York e Washington (EUA), Buenos Aires (Argentina) e Londres (Reino Unido).

O time de jornalistas, composto por cerca de 450 profissionais, integra o amplo compromisso da CNN Brasil com a credibilidade, a independência, a qualidade e as melhores práticas globais de confiabilidade e precisão na produção de notícias.

Desde 2022, a CNN Brasil implementou uma reestruturação operacional eficiente, com 90% da equipe focada no jornalismo. Apenas dois anos depois, o grupo de notícias já tinha atingido sua sustentabilidade financeira, mantendo a constante ampliação de sua carteira de anunciantes e reafirmando sua relevância no mercado de mídia brasileiro.

Em novembro de 2024, a marca expandiu seu alcance com a chegada do CNN Money, primeiro canal de produção nacional voltado exclusivamente ao mercado financeiro. A iniciativa foi imediatamente abraçada por seu público-alvo, com vasto reconhecimento de anunciantes e dos agentes que movimentam o cenário econômico do país.

Compromisso com a sociedade

A trajetória da CNN Brasil reflete seu olhar atento para temas de impacto na sociedade, oferecendo análises e notícias com uma equipe de jornalistas de credibilidade e competência. O resultado é que, com apenas cinco anos no Brasil, a empresa já é o maior canalde notícias do país.

O portfólio da marca ostenta ainda o êxito do CNN Talks, unidade de negócios que se tornou cenário cobiçado por representantes dos setores público e privado, além de especialistas dispostos a debater e encontrar soluções para os principais desafios que movem o crescimento do país.

Com estratégia multiplataforma, a CNN Brasil continua a ampliar sua audiência e a fortalecer seu compromisso com a informação de qualidade, consolidando-se como referência no jornalismo brasileiro e global.