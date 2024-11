CNA enfrenta Carrefour e governo francês na UE por boicote à carne brasileira

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está prestes a apresentar uma reclamação formal à Comissão Europeia. O motivo é uma suposta articulação entre o Carrefour, empresários franceses e o governo de Emmanuel Macron, que estaria prejudicando a venda de carne brasileira na Europa. João Martins, presidente da CNA, anunciou essa ação em resposta à declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, que afirmou que as lojas francesas não comprariam mais carne do Mercosul devido a preocupações com as normas de qualidade.

A tensão escalou após a ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, reforçar críticas ao produto brasileiro, alinhando-se ao Carrefour. Carlos Horbach, consultor jurídico da CNA, destacou que tais medidas podem violar as regras de concorrência da União Europeia. Por isso, a CNA contratou um escritório de advocacia em Bruxelas para representar seus interesses e buscar justiça para os produtores brasileiros.

Apesar de o Carrefour ter publicado uma carta de retratação, a CNA manteve sua decisão de reagir formalmente. A ação também foi impulsionada por um boicote temporário de frigoríficos brasileiros como JBS e Marfrig, que suspenderam o fornecimento para as unidades brasileiras do Carrefour.

O ministro brasileiro da Agricultura, Carlos Favaro, reconheceu que a retratação do Carrefour foi um passo importante ao afirmar que o Brasil cumpre com as normas internacionais de qualidade. No entanto, ele apoiou a reação dos produtores brasileiros contra o boicote inicial do Carrefour. O embaixador francês no Brasil intercedeu na situação e se reuniu com representantes brasileiros para buscar uma resolução.

Esta questão ressalta a complexidade das relações comerciais internacionais e os desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro para proteger sua reputação no mercado europeu.