Clubes brasileiros que revelaram jogadores eleitos melhores do mundo

Na última terça-feira, Vinicius Júnior foi homenageado ao se tornar o sexto brasileiro a conquistar o título de Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, um feito que o coloca ao lado de grandes lendas do futebol como Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. O diferencial dessa conquista está no fato de que cada um desses astros foi revelado por um clube diferente.

Romário

Romário, o pioneiro entre os brasileiros a receber tal honraria em 1994, foi lapidado pelo Vasco da Gama. Naquele ano, ele ajudou a Seleção Brasileira a conquistar o tetracampeonato mundial, enquanto atuava pelo Barcelona.

Ronaldo

Ronaldo Nazário, outro ícone do esporte, deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo Cruzeiro. Ele se destacou de tal forma que se tornou o jogador com mais prêmios de Melhor do Mundo na história, totalizando três conquistas em 1996 (com o Barcelona), 1997 (Inter de Milão) e 2002 (Real Madrid), quando liderou o Brasil ao pentacampeonato.

Rivaldo

Rivaldo teve sua formação no Sport Recife e foi agraciado com o título de Melhor Jogador do Mundo em 1999, quando já defendia as cores do Barcelona. Sua habilidade em campo o solidificou como um dos maiores nomes do futebol.

Ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho encantou os fãs desde sua passagem pelo Grêmio. Após deixar o Tricolor gaúcho, ele se destacou mundialmente, sendo eleito o melhor jogador do planeta em 2004 e 2005, durante sua estadia no Barcelona.

Kaká

Kaká começou sua trajetória no São Paulo e foi premiado como Melhor Jogador do Mundo em 2007 enquanto jogava pelo Milan, uma conquista que reforçou seu talento excepcional no cenário global.

Vinicius Júnior

Agora, Vinicius Júnior se junta a esse seleto grupo como o sexto brasileiro a receber este prestigiado prêmio. Revelado pelo Flamengo e atualmente defendendo as cores do Real Madrid, ele conquistou a honraria em 2024, consolidando-se como uma das principais estrelas da nova geração do futebol mundial.