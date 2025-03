Clube de Campo doa itens esportivos para a Secretaria de Esporte de Mogi

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) doou mais de 1,3 mil quilos em anilhas, uma torre completa de dumbells de 12 a 40 kg e diversas barras de musculação à Secretaria do Esporte e Lazer da Prefeitura de Mogi das Cruzes. As doações ocorreram durante a visita do secretário-adjunto de Esportes e Lazer da cidade, Guilherme Filipin, e de Eduardo Peretti, que receberam os equipamentos. Eles foram recebidos no complexo de esportes e lazer pelo presidente, João Bosco Camargo de Sousa.

Os equipamentos eram utilizados na academia antiga do clube, que passou por reforma recente, e reforçarão a estrutura disponibilizada pela Prefeitura no atendimento aos cidadãos mogianos que participam de programas esportivos promovidos pela Secretaria.

O presidente do clube, João Bosco, destacou a importância da iniciativa: “O compromisso do CCMC com o esporte vai além das dependências do clube. Como instituição apoiadora do esporte, buscamos fortalecer e influenciar a prática esportiva em toda a comunidade mogiana, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida da população”.

Esporte para terceira idade

O presidente do CCMC também recebeu a visita do vereador Mauro Yokoyama, secretário da Longevidade da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de organizar amistosos entre a equipe do DADI Plus (Departamento de Aprendizagem Desportivo do Idoso) CCMC e os grupos da melhor idade atendidos pela Prefeitura. O encontro contou com a presença do secretário adjunto de Esportes, Guilherme Filipin, e do associado e membro do Conselho Deliberativo do CCMC, Humberto Malta Moreira.

“O incentivo ao esporte e à qualidade de vida dos idosos é uma missão compartilhada pelo clube e pela Prefeitura. A possibilidade de promover amistosos entre os grupos amplia a integração e fortalece o compromisso com o bem-estar e a inclusão da melhor idade na prática esportiva”, afirma Bosco.