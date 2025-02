Clube de Campo doa 200 kits de limpeza às vítimas das enchentes em Mogi

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) doou 200 kits de limpeza ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. A doação inclui itens como água sanitária, desinfetante, sabão em pó e em barra, que serão destinados às famílias afetadas pelas tempestades dos últimos dias, quando o município registrou 164,9 milímetros de chuvas, mais da metade do volume previsto para todo o mês de fevereiro. Em comparação, o total de precipitação em fevereiro de 2024 foi de 239,8 mm.

Entrega das Doações

Divulgação/CCMC

O presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, e a diretora social, Karin Camargo, entregaram as doações pessoalmente no Tiro de Guerra, um dos pontos de coleta organizados pela Prefeitura. A presidente do Fundo Social, Maira Cusatis, recebeu os donativos.

Ação Solidária

Karin destacou a importância da ação solidária em um momento de tanta fragilidade para os afetados pelas enchentes:

“O Clube não poderia ficar inerte diante desta situação. Fizemos questão de contribuir para minimizar os danos causados pelas chuvas dos últimos dias, com a esperança de que, em breve, tudo volte à normalidade”.

Divulgação/CCMC

Até o final da tarde de segunda-feira (3/2), seis famílias, totalizando 22 pessoas, estavam abrigadas em alojamento organizado pela Prefeitura, sob cuidados de agentes sociais e segurança da Guarda Civil Municipal. Outras famílias que não precisaram sair de suas casas foram atendidas com doações do Fundo Social e equipes de Assistência Social.

Como Contribuir

Interessados em contribuir podem entregar doações na sede do Fundo Social, localizada no 1º andar do prédio da Prefeitura, e no Tiro de Guerra, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.000, no Mogilar, das 9 às 17 horas. Também é possível agendar a retirada das doações pelo telefone (11) 4798-6365.

Solidariedade no DNA do Clube

Divulgação/CCMC

O CCMC mantém ações sociais constantes em prol de quem mais necessita. Em maio do ano passado, associados se mobilizaram na campanha “Vamos Ajudar” e doaram 5 toneladas de mantimentos e 2 mil litros de água para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha mantém ainda iniciativas permanentes, como doações de brinquedos e outros itens para instituições sociais.

Além disso, os grupos de voluntárias dos projetos “Costura do Bem” e “Tricô do Bem” sempre realizam doações de roupas e enxovais para ONGs e entidades beneficentes.