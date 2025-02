Clube de Campo de Mogi realizará Festival de Esportes de Areia em março

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promoverá, nos dias 15 e 16 de março, o Festival de Esportes de Areia. O evento busca ampliar a participação e dar visibilidade a diferentes modalidades praticadas na areia, além do beach tennis.

As inscrições, exclusivas para os associados, estarão disponíveis nos próximos dias, com valor de R$ 50. Os atletas podem se inscrever para o vôlei de areia, disputado em trios nas categorias masculina e feminina, e para o futevôlei, que terá disputas nas categorias Advanced e Fun, também nas modalidades masculina e feminina. Todos os inscritos receberão camisetas especiais do evento. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do clube.

Segundo o diretor de Esportes do clube, Rodrigo Lazzuri, a estrutura do CCMC permite que diversas modalidades esportivas tenham espaço para o desenvolvimento de seus praticantes:

“Os esportes de areia vão muito além do beach tennis. A proposta do festival é explorar outras modalidades e proporcionar aos associados a oportunidade de descobrir e aprimorar suas habilidades em diferentes estilos”.

O evento conta com o patrocínio de O Boticário e CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.