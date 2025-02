Clube de Campo de Mogi proporciona vivência de mergulho aos associados

Os associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência diferente. Para aproveitar o dia de sol e intenso calor, o complexo de esportes e lazer promoveu uma experimentação de mergulho, em parceria com a empresa Tubarões dos Sete Mares, especializada em mergulhos e viagens. No total, 67 associados, com idades a partir dos 10 anos, participaram da aula prática, realizada no último fim de semana.

Durante a atividade, os participantes aprenderam mais sobre mergulho, incluindo técnicas de respiração e o uso do cilindro, acompanhados pelos instrutores da empresa, para ter um contato inicial com a prática de forma segura e orientada.

O presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, destacou a importância de oferecer novas vivências aos associados e ressaltou a iniciativa no parque aquático:

“O clube está sempre disposto a propor novas experiências aos associados. Trouxemos a experimentação de mergulho, o que permitiu que os participantes conhecessem mais sobre a prática e aprendessem novas técnicas. Foi uma oportunidade enriquecedora para todos que participaram”.