Clube brasileiro mira Cuca para 2025

Após alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro, o Santos inicia a busca por um novo técnico para a temporada de 2025, após demitir Fábio Carille. Entre os nomes cogitados está Cuca, ex-comandante do Athletico Paranaense, conforme informações divulgadas pelo ge.com. Outra opção considerada é o português Luís Castro, que anteriormente dirigiu o Botafogo.

Cuca se desligou do Athletico em junho deste ano, após uma trajetória marcada por conflitos internos e críticas pela insistência em reforçar o elenco com jogadores de maior destaque. Durante sua passagem, Cuca acumulou 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 23 partidas, alcançando um aproveitamento de 66,6%. Apesar dos bons resultados iniciais, sua saída foi envolta em controvérsias.

A diretoria do Santos ainda não formalizou propostas para nenhum candidato ao cargo de treinador. A equipe busca um profissional que adote um estilo de jogo mais ofensivo e que valorize a utilização dos jovens talentos provenientes das categorias de base. A gestão anterior de Carille foi alvo de críticas pela falta de aproveitamento dos “Meninos da Vila” e por decisões táticas questionáveis.

A estreia vitoriosa de Cuca no Athletico ocorreu em meio a uma recepção calorosa da torcida, mesmo com a polêmica envolvendo uma condenação por estupro na Suíça que foi posteriormente anulada. Sob seu comando, o time conquistou o título estadual de forma invicta e obteve um início promissor no Campeonato Brasileiro, alcançando a liderança provisória após uma vitória expressiva sobre o Palmeiras.

Entretanto, os resultados inconsistentes nas semanas seguintes culminaram em sua saída tumultuada da Ligga Arena. Agora, ao considerar Cuca para liderar o projeto no Santos, a diretoria busca alguém capaz de equilibrar as expectativas de desempenho com a valorização dos talentos internos do clube.