Clóvis Volpi busca em Brasília recursos para a saúde de Ribeirão Pires

O secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, esteve em Brasília nesta semana para dialogar com deputados federais de São Paulo em busca de recursos para novos projetos e para o novo Hospital Municipal, localizado no Santa Luzia.

Volpi cumpriu agenda intensa no gabinete de 70 parlamentares da base paulista para apresentar avanços e melhorias já realizados na unidade, além de reforçar a importância de novos investimentos para a saúde do município.

“Iniciamos processo de ampliação e modernização da estrutura de atendimento aos moradores e mostramos aos deputados os avanços conquistados até aqui. Buscamos novos apoios para potencializar investimentos que darão ainda mais fôlego para o serviço de saúde do município”, destacou Clovis Volpi.

A Prefeitura de Ribeirão Pires trabalha na implantação e transferência da maternidade municipal, centro cirúrgico e obstétrico para a nova unidade hospitalar do São Lucas, no bairro Santa Luzia, dentro dos primeiros 100 dias de 2025. A cidade ganhará, também nas próximas semanas, nova Unidade de Saúde da Família, no Jardim Serrano. As obras da nova USF da Vila Sueli seguem em ritmo acelerado.