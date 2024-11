Clóvis Dias e Maycon Geres assumem a superintendência do Centro Paula Souza

Nesta quinta-feira (21), tomaram posse o novo diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Clóvis Dias, e o vice-diretor-superintendente, Maycon Geres, para o próximo mandato de quatro anos à frente da instituição, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. Os novos gestores são professores concursados e foram nomeados pelo governador Tarcísio de Freitas, a partir de lista tríplice encaminhada pelo Conselho Deliberativo do CPS.

“Tudo o que nós faremos será com olhar voltado para os nossos alunos. Vamos trabalhar muito para aprimorar ainda mais o excelente serviço prestado pela instituição, acrescentando novas ideias e projetos que irão influenciar positivamente a vida dos cidadãos”, afirmou Clóvis Dias aos integrantes do Conselho Deliberativo, durante a cerimônia de posse.

O novo vice-diretor-superintendente também destacou o papel da instituição na formação de jovens preparados para os desafios da sociedade. “A trajetória do CPS é marcada pela história de muitas pessoas que transformaram suas vidas por meio da educação. Assumimos a responsabilidade de tomar decisões que impactam a vida dos alunos, da família e de toda a comunidade. Por isso, vamos nos esforçar ao máximo para cumprir nossa missão com excelência”, ressaltou Maycon Geres.

Clóvis Dias

Com cerca de 30 anos de experiência em educação, Clóvis Dias é mestre em Administração, com licenciatura em Processamento de Dados e especialização em Análise de Sistemas. Sua trajetória na instituição começou ainda na adolescência, quando cursou o Ensino Médio, na Escola Técnica Estadual Prof. Alcídio de Souza Prado, de Orlândia. Em 2012, ingressou na carreira de professor de Ensino Superior do CPS, na Fatec Tatuí, após aprovação em concurso público. Foi diretor da Fatec São Roque, na Região de Sorocaba, entre 2018 e 2024.

Desde 2006 é avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), para credenciamento, recredenciamento, autorização e reconhecimento de cursos de graduação.

Maycon Geres

Bacharel com licenciatura plena em Administração de Empresas, Maycon Geres é pós-graduado em Gestão de Pessoas. Está no CPS desde 2012. Exerceu a função de diretor da Escola Técnica Estadual (Etec) Profª Nair Luccas Ribeiro, localizada em Teodoro Sampaio na Região de Presidente Prudente, durante dois mandatos consecutivos, onde também atuou como professor da área de Gestão e Negócios.

No universo corporativo, desempenhou cargos de liderança em empresas dos setores automotivo e de laticínios. Tem experiência em atividades como redução de custos, controle de qualidade, padronização de processos, controle de metas e auditoria interna.