Clipe da Galinha Pintadinha atinge 1 bilhão de visualizações no YouTube

Sucesso entre a criançada, a Galinha Pintadinha, uma das marcas infantis mais consagradas do mundo, se mantém no topo e impressiona com seus números de views. O clipe de ‘Mariana’ acaba de atingir o marco de 1 bilhão de visualizações, o hit que é sucesso absoluto entre a criançada completará 15 anos em setembro deste ano. De forma educativa e divertida, o vídeo de “Mariana” ensina as crianças a desenvolverem suas habilidades linguísticas, cognitivas e motoras, através de música e brincadeiras com os números.

A personagem mais querida do mundo infantil coleciona vários outros sucessos na casa do bilhão no YouTube, sendo o maior canal infantil da plataforma. O clipe de ‘Dona Aranha’, por exemplo, conta com mais de 1,6 bilhões de views; ‘Parabéns’ mais de 1,2 bilhões de visualizações; ‘Pintinho Amarelinho’ também com mais de 1,2 bilhões; e o maior sucesso do canal que é o clipe de ‘Upa Cavalinho’ conta com mais de 2,8 bilhões de visualizações em seu videoclipe.

A Popó mais amada do Brasil, ao lado da sua turma, é um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com mais de 15 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, sendo transmitida em vários idiomas. Sempre lançando novos projetos e inovando na comunicação e aprendizado que é passado para seu público, a Galinha Pintadinha conta atualmente com mais de 35,2 milhões de inscritos no seu canal oficial do YouTube, centenas de produtos licenciados, e seu conteúdo sendo reproduzido por diversos canais de TV e plataformas de streaming.