Clima seco deve continuar até domingo (15) em São Paulo

O tempo seco e a onda de calor em pleno inverno devem continuar em São Paulo, ao menos, até domingo (15), segundo a previsão do tempo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, os modelos numéricos de previsão estendida apontam que entre a noite de domingo e o início da próxima semana podem ocorrer chuvas irregulares, rápidas e isoladas, com baixo potencial para alagamentos, devido a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista.

“Esse sistema deve trazer alívio do calor e dos baixos índices de umidade do ar registrados nos últimos dias”, afirma o órgão municipal.

Segundo dados dos meteorologistas do CGE, o último registro de chuva na cidade ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto.

Até lá, a região metropolitana de São Paulo terá de conviver com temperaturas de verão fora de época. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a máxima deverá oscilar entre 33°C e 34°C até a sexta-feira (13).

Nesta segunda-feira (9), medição na estação meteorológica automática do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, apontou que a temperatura chegou a 34,3°C, às 15h. O registro seria atualizado à noite.

Às 18h, a umidade relativa do ar foi de 12%, com medição na mesma estação meteorológica.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o nível ideal para o organismo humano é de ao menos 60%. A umidade do ar a 10%, por exemplo, é compatível a do deserto do Saara.

No meio da manhã desta segunda-feira, a cidade de São Paulo foi apontada como a metrópole com a pior qualidade de ar no mundo, de acordo com o site suíço IQAir.

A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade o ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

No interior do estado, a onda de calor, quando a temperatura fica ao menos 5°C acima da média do período por ao e menos cinco dias, também deve continuar.

Em Rancharia, no oeste paulista, termômetros marcaram 36,5°C no meio da tarde desta segunda-feira. Nesta terça (10), a previsão é que se passe de 37°C.

No litoral, o calor tende a ser ainda maior durante a semana. Em Santos, a previsão é de que a máxima chegue a 40°C na quarta-feira (11), segundo o Inmet.

Um alerta emitido pela Marinha aponta que a Baixada Santista pode ter nevoeiro até a tarde desta terça, por causa da interação entre ar úmido e baixas temperaturas da superfície do mar.