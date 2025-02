Clientes da ViaMobilidade podem usufruir de ações gratuitas de bem-estar a partir desta terça-feira (11)

Amanhã (11), entre 14h e 19h, os clientes das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela ViaMobilidade, poderão relaxar com serviço gratuito de massoterapia nas estações Osasco e Palmeiras-Barra Funda, como parte do programa Caminhos para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR (ICCR). Além disso, para contribuir com a hidratação dos passageiros, das 16h30 às 19h30 haverá distribuição de água nessas duas estações e também em Pinheiros, Carapicuíba e Barueri. A iniciativa é parte da Operação Verão, que a concessionária promove com o objetivo de amenizar a sensação de calor e proporcionar mais conforto ao público durante o período de altas temperaturas.

No próximo dia 21, a ação será realizada no período da manhã. Das 7h às 13h, haverá massoterapia nas estações Osasco e Palmeiras-Barra Funda e no mesmo horário uma trancista estará à disposição dos clientes em Barueri. Também no dia 21, entre 6h30 e 9h30, os passageiros receberão água nas estações Osasco, Pinheiros, Palmeiras-Barra Funda, Carapicuíba e Barueri. Os serviços são gratuitos e os atendimentos são realizados por ordem de chegada.



“Ações como essas reforçam o papel do transporte público como um espaço não apenas de deslocamento, mas também de cuidado e acolhimento. O programa Caminhos para a Saúde tem abrangência nacional e conecta iniciativas que promovem qualidade de vida e bem-estar à população”, explica Ivana Carvalho, coordenadora de Responsabilidade Social do Grupo CCR.



Para Ivana, o principal ponto da iniciativa é o impacto positivo no cotidiano dos passageiros. “Ter acesso a serviços como massagem e cuidados pessoais durante o trajeto diário faz toda a diferença. Além de otimizarmos o tempo dos nossos clientes, mostramos que o transporte público pode ser um aliado em uma rotina mais saudável e equilibrada”, finaliza.

Operação Verão

Como parte da Operação Verão, estão sendo realizados mutirões voltados a melhorar a sensação térmica dos clientes. No período de pico da manhã, regularmente agentes de atendimento e segurança (AASs) identificados com coletes da Operação Verão e, em complemento às suas atividades habituais, realizam um check-list relacionado à climatização dos trens, como a verificação de funcionamento das saídas de ar-condicionado. Os colaboradores também orientaram o público sobre a importância da contribuição dos clientes para o bom funcionamento da operação, como a não retenção de portas nem abertura de escotilhas, que só podem ser abertas por agentes quando necessário. Os clientes recebem ainda dicas de saúde e bem-estar como a importância de manter-se hidratado, se alimentar bem e usar roupas leves.

Além disso, foi intensificada a checagem, em pontos estratégicos, do funcionamento do sistema de ar-condicionado dos trens e das escotilhas, que quando abertas podem comprometer a eficácia da climatização,

Os mutirões são realizados nas estações Barueri, Palmeiras-Barra Funda e Osasco, algumas das mais movimentadas da Linha 8-Diamante.

Também como parte da operação foram intensificadas as manutenções preventivas a fim de assegurar a eficiência da operação e uma melhor experiência aos clientes.

SERVIÇO

11 de fevereiro (terça-feira)

Das 14h às 19h: massoterapeuta nas estações Osasco e Palmeiras-Barra Funda

Das 16h30 às 19h30: distribuição de água nas estações Osasco, Pinheiros, Palmeiras-Barra Funda, Carapicuíba e Barueri

21 de fevereiro (sexta-feira)

Das 7h às 13h: trancista na Estação Barueri e massoterapeuta nas nas estações Osasco e Palmeiras-Barra Funda

Das 6h30 às 9h30: distribuição de água nas estações Osasco, Pinheiros, Palmeiras-Barra Funda, Carapicuíba e Barueri