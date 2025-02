Operação Verão termina com queda de roubos e aumento do número de prisões

A Polícia Militar encerrou nesta sexta-feira (7) a Operação Verão nos litorais sul e norte paulista. A ação, iniciada em 18 de dezembro, reforçou o policiamento ostensivo em toda a faixa litorânea do estado. O resultado foi uma queda de 25% do número de roubos de 18 de dezembro a 31 de janeiro na comparação com o mesmo período em 2023.

“Os números da operação foram um sucesso. É um indicativo de que as vidas das pessoas estão sendo salvas. Os cidadãos que vêm passar suas férias no litoral têm e terão a Polícia Militar como seus guardiões”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas, durante o evento de encerramento da operação no Guarujá.

Ao longo da operação houve aumento da produtividade policial, com mais presos e foragidos da Justiça capturados, veículos recuperados e drogas apreendidas.

Entre 18 de dezembro a 2 de fevereiro, a PM realizou a detenção de 713 pessoas em todo o litoral paulista. O índice foi 33% maior em relação às 537 prisões realizadas no mesmo período da edição anterior. Entre as detenções, 241 eram procurados da Justiça, aumento de 25% na análise.

O número de motos e carros recuperados passou de 47 para 91, e as apreensões de drogas cresceram 9%, de 102 para 111 quilos.

Efetivo

A Operação Verão 2024/25 contou com o reforço de mais de 3 mil policiais militares espalhados nos 16 municípios do litoral paulista. Desse total, 2,4 mil foram deslocados ao litoral sul nas cidades de Bertioga, Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Ilha Comprida e Cananéia.

O restante realizou o patrulhamento nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. As equipes tiveram o reforço de 377 viaturas e de três aeronaves do Comando de Aviação da Polícia Militar no período.

Bombeiros militares e cerca de 321 guarda-vidas por tempo determinado e temporário também estiveram empenhados para orientar e proteger os banhistas durante o período de férias. Desde o início da operação, até 6 de fevereiro, mais de 1,5 mil vítimas foram salvas de afogamento nas praias do litoral paulista.

As rodovias que ligam a capital ao litoral sul e norte também foram devidamente fiscalizadas pela Polícia Militar Rodoviária.