Claudia Leitte lança parceria com Marcos e Belutti

“Para quem se amava em alto nível, eu nunca imaginei o nosso beijo incompatível”, canta Claudia Leitte em “Beijo Incompatível”, canção em parceria com a dupla Marcos e Belutti. O lançamento acontece na última sexta-feira (26), com videoclipe ao vivo disponibilizado. O single faz parte do projeto “Intemporal”, show acústico e intimista da cantora, gravado em abril. O espetáculo na íntegra deve ser lançado em breve.

“‘Beijo Incompatível’ tem uma letra linda e identificável, sobre um casal que se desencontrou e já não tem a mesma faísca de antes. É sobre sentimentos que vêm de dentro e que muita gente já viveu”, divide a artista, sobre a nova faixa, que narra o fim de um relacionamento que, um dia, teve seu brilho.

Esta não é a primeira vez que Claudinha colabora com artistas do universo sertanejo, já que coleciona parcerias com nomes como Maiara & Maraísa e Mano Walter. “Beijo Incompatível” foi escrita por Shylton (responsável por hits de Leo Santana e Anitta), Matheus di Pádua (Marília Mendonça e Bruno e Marrone) e Felipe Viana (Gustavo Mioto), com produção musical assinada por Torcuato Mariano (Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil).

Ao lado de Marcos & Belutti, a artista celebra o encontro de ritmos musicais: “Em ‘Beijo Incompatível’ eu mergulho de cabeça nesse lugar da sofrência, que é tão típica e cultural no segmento do sertanejo. Acho incríveis essas oportunidades de aventuras musicais em gêneros diferentes. E, como sempre cantei sobre sentimentos, me senti em casa nesse universo”, compartilha.

Ela ainda completa: “Gravar essa música, no palco de ‘Intemporal’, com Marcos & Belutti foi lindo. Eles foram essenciais em dar a profundidade que a música pede. Tenho orgulho da parceria com eles e dos resultados que estamos soltando para o mundo”.

Apresentado em São Paulo, o espetáculo “Intemporal” tece reflexões sobre a passagem do tempo, a importância das conexões humanas e a saúde mental. O repertório contou com faixas inéditas – como as já lançadas “Sobre Viver” e “Piada Besta” –, regravações de sucessos da carreira de Claudinha e de clássicos da música popular brasileira.

Além de Marcos & Belutti, participaram do show nomes como Léo Santana, Manu Bahtidão, Tom Kray e Pedro Bial.

FICHA TÉCNICA – “BEIJO INCOMPATÍVEL” (ÁUDIO)

Compositores: Shylton / Matheus di Pádua / Felipe Viana

Intérprete: Claudia Leitte / Marcos e Belutti

Arranjos Vocais: Alvinho / Torcuato Mariano / Luciano Pinto

Violões: Torcuato Mariano / Gilson Neto / Webster Santos

Percussão: Ricardo Dória e Dadá Costa (Moringa)

Teclado Virtual Pad: Torcuato

Mariano Vocais: Joelma Silva / Alvinho

Arranjo: Torcuato Mariano / Luciano Pinto

Vocais: Joelma Silva / Alvinho

Informações Gerais:

Direção Artística: Claudia Leitte

Direção Musical: Luciano Pinto / Torcuato Mariano

Produção Musical: Torcuato Mariano

Assistente Edições Vocal: Lucas Deluti

Mixagem e Gravação: Guilherme Tettamanti

Masterização: Carlos Freitas

Edições Áudio: Alan Moraes / Torcuato Mariano / Luciano Pinto

Assessoria de Imprensa: BPMCom