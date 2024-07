Claudia Leitte lança música dedicada aos fãs

A bagunceira não para! Claudia Leitte lança “Piada Besta”. A faixa chega acompanhada de um videoclipe ao vivo. Na letra, ela canta acerca de um amor inevitável, que melhora os dias e os deixa mais coloridos.

“Eu sou o eco da sua risada / Quando alguém te conta uma piada besta”, dizem os versos, compostos por Samir Andrade (que colaborou com Claudia em “Taquitá”), Henrique Andrade (de projetos internacionais com ZAYN e Rita Ora) e Luiz Henrique.

“‘Piada Besta’ é uma música linda e sensível, sobre as coisas simples que fazem parte da vida a dois”, reflete. “Mas essa é uma letra que pode ser interpretada de várias formas. Porque o amor é um sentimento universal, sabe? No show ‘Intemporal’, inclusive, dediquei esse número aos meus fãs”.

Gravado em abril, o projeto “Intemporal” foi pensado pela própria artista, que tinha o desejo de produzir um DVD ao vivo acústico e próximo ao público. O espetáculo passeia pelas quatro estações do ano e pelo conceito de atemporalidade na arte.

O audiovisual será lançado na íntegra em breve. Enquanto isso, ela está disponibilizando lançamentos semanais de diversas músicas do especial. “‘Intemporal’ é, entre outras coisas, a celebração da minha trajetória e de quem me acompanhou até aqui. É por isso que, além das inéditas, fiz a revisitação de músicas importantes do meu repertório próprio e também do cancioneiro da música brasileira”, conta.