Claudia Leitte lança EP surpresa

“Atrás do trio só vai quem quer”. Versando sobre a alegria da maior festa do mundo, Claudia Leitte revela mais um capítulo de sua carreira em “REALVERSO: Lado B”. Com quatro faixas inéditas, o lançamento marca o encerramento da jornada musical de seu projeto “REALVERSO”.

Para transmitir a mensagem que fortalece as conexões reais construídas por meio da música, o trabalho conta com as canções inéditas “Arrepio”, “After da Claudinha”, “Lado Bom” e “Destrava” – a última sendo a faixa-foco do projeto, que promete ser a “trilha sonora que libertará uma explosão de energia”.

“Essa é a continuação de uma jornada para dentro de nós mesmos, um passeio por diferentes facetas e emoções. É mais uma etapa dessa viagem onde cada música conta uma história única. Neste novo capítulo, convido todos a enxergar novos horizontes e a viver intensamente cada momento. No ‘REALVERSO: Lado B’, a música é a chave para desvendar o nosso universo interior”, descreve a artista.

Com direção artística da própria Claudia Leitte, direção musical de Luciano Pinto e Rafinha RSQ, que também assina como produtor, o EP propõe “a possibilidade de dar continuação a essa experiência em que o que importa é o momento presente”, explica a cantora.

Ela ainda ilustra ainda o conceito do trabalho com desejos festivos: “Vamos viver com intensidade, sendo nós mesmos e aproveitando cada segundo! Uma sinfonia de emoções com a energia lá em cima, é pulsação do Carnaval que mora em mim. As músicas são um portal para a alegria, uma celebração da vida!”, discorre.

O projeto “REALVERSO” teve início com o lançamento do EP “REALVERSO: Lado A”, em fevereiro de 2023. Com isto, a ideia de Claudia é propor que o ouvinte se jogue no momento presente, aproveite os momentos em que é possível estar fisicamente com quem se ama.

FICHA TÉCNICA – REALVERSO: Lado B

Informações Gerais

Direção Artística: Claudia Leitte

Direção Musical: Luciano Pinto / Rafinha RSQ

Assistente de Direção Musical: Claudia Leitte

Produção Musical: Rafinha RSQ

Gravação: Studio Sala 3

Engenheiro de Gravação: Heider Almeida

Gravação de Vozes: Luciano Pinto

Engenheiro: Luciano Pinto

Edição: Luciano Pinto

Vocal Coach: Luciano Pinto

Mixagem: Gui Tettamanti

Masterização: Carlos Freitas

Capa: Alceu Neto

Assessoria de Imprensa: BPMCom

Produção Executiva: Dani Medeiros / Fernanda Oliveira / Luciano Pinto

Coordenação Geral: Marcio Pedreira

ARREPIO

Composição: Gavi, Jenni Mosello, Thauã Fernandes, Arthur Ramos, Daniel Ferreira

Produção musical: Lucas Vaz, Marco Lima, Jenni Mosello, CANETARIA

AFTER DA CLAUDINHA

Composição: Lukinhas, Rafa Chagas, Pierrot Junior, Adriel, Arthur Ramos, Jackson Almeida

Produção musical: Rafinha RSQ

DESTRAVA

Composição: Claudia Leitte, Luciano Pinto, Alan Moraes, Alana Gabriela, Cler, Lucaemi

Produção musical: Rafinha RSQ

LADO BOM

Composição: DI Felippo, Léo Góes, Clausio Dutra, Nadson

Produção musical: Rafinha RSQ