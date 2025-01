Classificado, Referência FC empata com Sport de olho no Palmeiras na Copinha

O Referência FC empatou com o Sport neste sábado (11), em Embu das Artes, na última rodada da primeira fase da Copinha. Com o resultado, o clube, que já havia garantido vaga para a próxima fase na segunda rodada, está invicto e enfrenta agora o Palmeiras.



O time entrou em campo com os reservas e empataram por 0 a 0. Na primeira rodada, o Referência bateu o Boavista por 2 a 1, com gols de Guima e Duran. No segundo jogo, diante do Cascavel/PR, Guima voltou a marcar e garantiu a vaga para a sequência da competição.



A partida foi marcada também pela estreia do patrocinador máster Agile Credit, que agora tem sua marca estampada no espaço principal da camisa oficial. Além disso, o clube conta com o patrocínio incentivado da Comgás, maior distribuidora de gás natural da América Latina, cuja marca aparece nas mangas do uniforme. O apoio institucional da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) também reforça o compromisso do Referência em promover o esporte como ferramenta de transformação social.

Sobre o Referência F.C.

Fundado em 2018 por Walter Junior, é um clube-empresa, localizado na cidade de Embu das Artes, que busca formar equipes competitivas de diferentes idades e jogadores de futebol inteligentes, dentro e fora de campo. É o primeiro “time-base” a ganhar a Copa Ouro da Associação do Futebol Paulista (AFP) em 2021. Em apenas seis anos, cerca de 800 jogadores passaram pelo Referência F.C, sendo que mais de 70 foram negociados com clubes da Série A. É filiado à Federação Paulista de Futebol desde 2021, e em 2022 fez história ao passar para a segunda fase do Campeonato Paulista com os times sub17 e sub15, e chegar às quartas de final com o time sub13.