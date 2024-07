Classe C30: talento e emoção na Semana Internacional de Vela de Ilhabela

A Classe C30 está pronta para iniciar o show de vela nas raias do Canal de São Sebastião, a partir deste domingo (21/7) na Regata Ilha de Toque-Toque, abertura da 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval. O percurso é de cerca de 20 milhas náuticas (36 km). O Kairós, da MCP Yachts (Guarujá), foi o vencedor em 2023 com quase seis horas de navegação em plena calmaria. O campeão da C30 foi o Loyalty 06, com sede no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ).

A flotilha de C30 contou com oito embarcações em 2023, recorde de inscritos da classe na Semana de Vela de Ilhabela. Graças ao talento e à experiência das tripulações, o campeonato seguiu aberto até a última regata, com os três primeiros colocados, Loyalty, Tonka (YCI) e Katana Portobello (ICSC), separados por apenas dois pontos respectivamente: 18, 19 e 20 pontos perdidos.

O comandante do Loyalty 06, Alexandre Leal, recorda o título inédito de 2023, arrancado na última perna da última regata. “Foi resultado do trabalho de um time que vinha velejando junto há três anos. A C30 é uma classe muito equilibrada, bastante difícil, vínhamos de três vice-campeonatos. Finalmente conseguimos vencer em Ilhabela, o que nos trouxe grande satisfação”, lembra Leal.

“Para este ano, reforçamos a equipe, mas perdemos dois tripulantes para os Jogos Olímpicos, Marco Grael e Gabriel Simões, o Dom, representantes do País na Classe 49er em Paris, o que irá impactar um pouco no nosso desempenho. Faltará um pouco de treino, mas defenderemos nosso título, buscando sempre a vitória, mesmo em uma classe muito competitiva”, afirma o comandante Leal, que tem como tático do Loyalty 06 o experiente e também velejador olímpico, André Fonseca, o Bochecha.

Estão confirmados neste ano, pelo menos oito barcos, número que igualaria o recorde de inscritos na Classe C30 em 2023: Bravo, Caiçara KAT Technologies, Kaikias EMS, Kairós, Loyalty, Relaxa Building, Tonka e Zeus Team. Diferentemente do ano passado, o Campeonato Brasileiro de C30 de 2024 será disputado paralelamente ao Circuito Rio, em outubro, e não mais junto com a Semana de Vela de Ilhabela. O atual campeão nacional é o Katana Portobello, de Florianópolis.

Classe C30 na Semana de Vela de 2023 após 8 regatas (1 descarte)

1 – Loyalty – Alexandre Leal – VDS / ICRJ: 2+3+2+1+4+(8)+5+1 = 18 pp

2 – Tonka – Demian Pons – YCI: (6)+1+1+4+1+5+1+6 = 19 pp

3 – Katana Portobello – C. Gomes Neto – ICSC: 4+2+3+(8)+3+3+3+2 = 20 pp

4 – Zeus Team – Inácio Vandresen – ICSC: 3+5+4+2+2+2+(6)+5 = 23 pp

5 – Kaikias EMS – D. Hilsdorf e F. Aurichio – GVI: 5+4+6+3+6+1+2+(7) = 27 pp

6 – Caiçara KAT Technologies – M. Cesar – PIC: (7)+7+7+5+5+6+4+4 = 38 pp

7 – Kairós – Alessandro Penido – GVI: 1+(8)+5+7+7+7+7+8 = 42 pp

8 – Bravo – Jorge Berdasco – ICS: (9)+6+8+6+8+4+8+3 = 43 pp

Flotilha nacional da Classe C30

01 – Tonka – Demian Pons – Yacht Club Ilhabela (YCI)

02 – Kairós – Sophia Setti – MCP Yachts – Guarujá

03 – Kaikias EMS – Hilsdorf/Aurichio – Grêmio de Vela Ilhabela (GVI)

04 – Bravo – Jorge Berdasco – ICS

05 – Relaxa Building – Tomás Mangabeira – YCI

06 – Loyalty – Alexandre Leal – Veleiros do Sul/Iate C.R.Janeiro (VDS/ICRJ)

07 – Katana Portobello – Cesar Gomes Neto – Iate Clube S.Catarina (ICSC)

08 – Zeus Team – Inácio Vandresen – ICSC

09 – Caiçara KAT Technologies – M. Cesar – Pindá Iate Clube (PIC)