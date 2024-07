Cirque du Soleil chega a São Paulo com espetáculo inédito no gelo

A Porto é a patrocinadora oficial da 42ª edição de Cirque du Soleil – CRYSTAL, primeira experiência acrobática do grupo no gelo. A temporada do espetáculo passou pela cidade do Rio de Janeiro (Farmasi Arena) e acaba de chegar ao Parque Villa Lobos (São Paulo), onde permanecerá até 6 de outubro.

CRYSTAL combina acrobacias, patinação no gelo e experiência imersiva ao público. Como patrocinadora de Cirque, a Porto marca presença no evento para garantir conexão, cuidado e encantamento ao público.

Ações e ativações da Porto em Cirque

A presença da Porto no Cirque du Soleil vai além do cuidado com os espectadores ao garantir cuidado e conforto durante as apresentações. A companhia também está presente em diversas ativações durante o espetáculo CRYSTAL, como:

Caleidoscópio de espelhos: painel de LED no fundo projetando imagens que ganham movimentos e reflexos infinitos enquanto as pessoas fazem poses para garantir cliques, vídeos e até dancinhas para as redes sociais.

Réplica do principal elemento cênico: para se sentir dentro do palco, os presentes contam com diversos pontos instagramáveis. Uma das principais atrações que conquistou o público na edição do Rio de Janeiro está o espaço em que é possível se caracterizar exatamente como a protagonista do espetáculo: a Crystal. No local, as pessoas podem calçar os patins e vestir o cachecol idênticos aos usados pela personagem.

Cuidando dos mínimos detalhes, a Porto contará com promotores nos espaços de Cirque para auxiliar o público que busca por informações.

Ações com corretores

No Rio de Janeiro, a Porto realizou uma sessão exclusiva para os corretores no dia 18 de junho, com a presença de mais de 1.000 parceiros que puderam prestigiar o Cirque de forma exclusiva. Em São Paulo, o encontro com os corretores está previsto para ocorrer no segundo semestre.

Parceria com a FOM

Para a 42ª edição de Cirque du Soleil, a Porto e a FOM, marca brasileira de acessórios de conforto e bem-estar, fazem parceria para a distribuição de manta exclusiva aos espectadores da área VIP Experience by Porto do espetáculo CRYSTAL. A manta é confeccionada em fibra macia e personalizada com a logo da Porto, e visa proporcionar conforto e aconchego aos clientes durante o espetáculo, que tem como elemento principal do cenário o gelo.

SERVIÇO

CIRQUE DU SOLEIL: CRYSTAL NO BRASIL

SÃO PAULO

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.315 -Vila Leopoldina

Temporada: de 05 de julho a 6 de outubro de 2024

Sessões e horários: Quarta e quinta-feira, às 21h

Sexta-feira, às 16h e às 20h

Sábado às 13h*, 17h e 21h

Domingo, às 16h e às 20h

*apenas em datas específicas

Abertura do local: 1h antes do show

Capacidade: 3.582 lugares

Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.

Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

PREÇOS REGULARES

SILVER: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATINUM: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

GOLD: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

ROYAL: R$ 345,00 meia entrada e R$ 690,00 inteira

PREMIUM: R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO – nível 0 (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO – nível 1 (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

(*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.

SERVIÇO VIP EXPERIENCE BY PORTO – Na compra do ingresso para o Setor VIP EXPERIENCE BY PORTO está incluso um ingresso do Setor Premium + um adicional de serviços, onde o espectador terá uma experiência especial e diferenciada, reservada para aproximadamente 400 pessoas. O cliente assistirá ao espetáculo nos melhores assentos da arena. Além disso, irá usufruir de todos os benefícios citados abaixo:

Estacionamento

Serviço de coquetel com menu especialmente acompanhado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (servido uma hora antes do show e durante o intervalo);

Ambiente decorado;

Equipe exclusiva para atendê-lo;

Assentos privilegiados;

Credencial de acesso exclusiva;

Brindes;

WI-FI;

Banheiros privativos.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria disponível de 19 de fevereiro a 30 de junho

Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro)

Horários de funcionamento:

Segunda-feira a sábado – Das 10h às 22h/ Domingo – Das 14h às 20h

Bilheteria disponível de 1 de julho a 6 de outubro

Bilheteria Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1315 – Vila Hamburguesa)

Horários de funcionamento:

Diariamente, das 12h às 20h

Nos dias de evento: das 12h até 30 minutos após o início do espetáculo.

VENDAS ONLINE – COM TAXA DE SERVIÇO

Através do site www.eventim.com.br/cirquecrystal

MEIA-ENTRADA

Em conformidade com a legislação vigente no Estado e Município específico onde o evento for realizado. Obrigatória apresentação do documento comprobatório da condição de beneficiário, no ato da compra e no acesso ao evento.

VENDA A GRUPOS

Atendimento para grupos em grupos-entretenimento@immbr.com