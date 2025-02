Circuito Spcine oferece filmes acessíveis e gratuitos

O Circuito Spcine, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, destaca-se como a maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais relevantes da América Latina. O projeto visa democratizar o acesso da população ao cinema e à cultura audiovisual, oferecendo uma nova programação que inclui filmes aclamados pela crítica, como o indicado ao Oscar 2025 “Wicked” e o remake do clássico “Nosferatu”.

A programação atual contempla uma vasta gama de longas-metragens, com ingressos gratuitos nas salas dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e preços acessíveis nas demais 30 unidades, variando entre R$ 2 (meia-entrada) e R$ 4 (inteira). Essa estrutura tarifária reflete o compromisso do Circuito em proporcionar experiências cinematográficas a um público amplo.

Entre os destaques estão “Wicked”, que será exibido em 24 salas, e “Nosferatu”, do diretor Robert Eggers, que chega a 25 espaços. Essas obras são especialmente recomendadas para aqueles que não tiveram a oportunidade de assisti-las em circuitos comerciais, mas desejam desfrutar da magia do cinema em um ambiente acolhedor.

O filme “Nosferatu” terá sessões gratuitas nos CEUs, enquanto “Wicked” será exibido no Centro Cultural Olido e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Além disso, o Centro Cultural Olido apresentará outras produções, como o brasileiro “Meu Nome é Bagdá”, de 2021, e o novo trabalho do renomado diretor Luca Guadagnino, intitulado “Queer”, que foi indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza. As exibições desses filmes estão programadas para os dias 6, 7, 8, 9, 11 e 12 de fevereiro.

No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, além de “Wicked”, será exibido “Kasa Branca”, um projeto do diretor Luciano Vidigal, conhecido por sua significativa contribuição ao cinema nacional com mais de 40 produções em seu portfólio.

O Centro Cultural São Paulo também se destaca na programação do Circuito Spcine com dois cinemas que apresentarão títulos como “Histórias que é melhor não contar”, uma comédia espanhola dirigida por Cesc Gay; o drama japonês “Sol de Inverno”, que passou por festivais renomados como Toronto e Cannes; e “Malu”, dirigido por Pedro Freire, cuja estreia ocorreu no Festival de Sundance.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto nas bilheteiras físicas quanto online através do site oficial do Circuito Spcine. É importante ressaltar que a programação está sujeita a alterações e os ingressos são limitados.

Desde sua criação em 2016, o Circuito Spcine já recebeu mais de 2 milhões de espectadores. Com modernas instalações equipadas para garantir qualidade de som e imagem, a rede oferece uma programação diversificada semanalmente, incluindo cerca de 200 sessões que abrangem diferentes gêneros e formatos cinematográficos.

Com sua proposta inovadora e inclusiva, o Circuito Spcine se estabelece como um espaço vital para a promoção da cultura cinematográfica em São Paulo, reforçando o acesso ao cinema nacional e internacional em comunidades que tradicionalmente carecem dessas opções.