Spcine marca presença no Ventana Sur, em Montevidéu, para promover o audiovisual paulistano

A Prefeitura de São Paulo por meio da Spcine marca presença no Ventana Sur, o mercado audiovisual mais importante da América Latina que, pela primeira vez, será em Montevidéu, no Uruguai. O encontro acontece de 02 a 06 de dezembro. Durante o evento, a Spcine terá como objetivo a promoção internacional da capital paulista, prospecção de novos investidores audiovisuais para a cidade, parcerias no âmbito da difusão e formação e ampliação de networking com empresas e instituições de diversos países.

“Estamos empolgados com a nossa participação no Ventana Sur, que é um holofote extremamente importante e estratégico para a economia criativa da América Latina. Para esta edição, a Spcine pensou em ações que demonstram o potencial político, econômico e social do audiovisual paulistano e que atendam às demandas do mundo contemporâneo”, afirma Lyara Oliveira, presidente da Spcine.

Entre os destaques da programação está a conferência “Brasil em Foco: a Internacionalização do Nosso Audiovisual”, que será realizada no dia 03 de dezembro, ao meio-dia, no Sodré: Auditorio Nacional Adela Reta.

A conversa vai contar com as participações de Lyara Oliveira, presidente da Spcine, Marcelo Henrique de Assis, secretário-executivo de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Mauro Garcia, presidente da Bravi, e Morris Kachani, gerente-executivo do Cinema do Brasil.

Já o painel “Circuito de Salas Públicas e Políticas Sociais”, acontece no dia 04 de dezembro, às 15h, também no Sodré, com as participações de Emiliano Zapata e Leandro Pardi, respectivamente, diretor e superintendente de Inovação e Políticas do Audiovisual da Spcine, que vão falar sobre a importância desses espaços públicos de cinema da para a difusão audiovisual, principalmente nas áreas periféricas, que não contam com cinemas comerciais.

A Prefeitura tem, atualmente, 32 salas de exibição nos Centros Culturais e Educacionais, além de se tornar a maior rede de salas públicas da América Latina, empatado com a Cidade do México. O painel também abordará a plataforma Spcine Play e o projeto Cineclube Spcine, outros dois programas que contribuem para a difusão audiovisual.

Brasil unido no Ventana Sur

A Spcine se une a todas as instituições brasileiras que promovem o audiovisual nacional no exterior que confirmaram presença no Ventana Sur, são elas: APEX , Cinema do Brasil, SIAESP, Secretaria de Cultura e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Invest SP e Brazilian Content.

Juntas, essas instituições proporcionam um ambiente de negócios para as empresas brasileiras que estarão no evento, via estande conjunto no mercado, conferência e encontro de networking.

Apoio a empresas e profissionais paulistanos

A participação da Spcine no Ventana Sur é marcada ainda pelo apoio à participação de profissionais e empresas do audiovisual paulistano, incluindo 11 empreendimentos acelerados pelo programa Amplifica Cine, a participação de sete roteiristas do programa Histórias que Viajam, além de aporte para a presença de oito empresas, via o projeto setorial Brazilian Content em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX).

Há ainda o apoio ao Cinema do Brasil, que está levando uma delegação com mais de 50 empresas paulistanas para o Ventana Sur, incluindo um estande para que esses profissionais tenham um espaço de negócios visando promoções e conexões de mercado.

O Amplifica Cine é um programa promovido pela Ade Sampa em parceria com a Spcine com a finalidade de impulsionar e estimular novos negócios do setor na cidade de São Paulo, por meio da capacitação de jovens participantes de negócios do setor audiovisual – principalmente residentes da periferia da cidade.

Já o Histórias que Viajam é um programa de apoio ao desenvolvimento de roteiros para coprodução internacional. A iniciativa tem como objetivo apoiar autores roteiristas no desenvolvimento de projetos audiovisuais para coprodução com o mercado Latino-Americano e, assim, ampliar as possibilidades desses artistas e suas obras alcançarem o mercado internacional, seja pelo cinema ou pelas plataformas de streaming.