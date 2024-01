Circuito inspirado na série do Gloob “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul” chega ao Shopping Ibirapuera

O ‘D.P.A. – Detetives do Prédio Azul’, série de sucesso do Gloob, chega ao Shopping Ibirapuera, em mais um circuito misterioso. Entre os dias 09 e 28 de janeiro, a atração levará a criançada a uma aventura repleta de desafios e diversão.

Os participantes vão precisar correr contra o tempo para recuperar os artefatos mágicos de Berenice, Brisa, Theobaldo e Vó Berta para conseguir salvar todo o reino bruxesco das mãos dos vilões. A atividade conta com o cenário da Biblioteca Banida de Ondion, inspirado na 16ª temporada da série. O evento possui entrada gratuita e é destinado a crianças de 0 a 12 anos.

“‘D.P.A. – Mistério e Magia’ leva toda a aventura da série para os fãs experimentarem o universo dos detetives mais queridos da TV. O circuito segue uma narrativa para que os pequenos trabalhem em grupo, interagindo entre si para a resolução do mistério. Além disso, a reprodução dos cenários da atração garante uma experiência ainda mais imersiva, para que todos se sintam verdadeiros detetives da série”, comenta Vivianne Banharo, Gerente de Marketing de Relacionamento e Licenciamento da Globo.

“Este evento é inspirado na série infantil de maior sucesso do Canal Gloob, que está há mais de dez anos no ar. Por isso, a nossa expectativa é grande. Esperamos atrair cerca de 5 mil crianças. O evento traz muitas atividades interativas em meio a brincadeiras lúdicas, que despertam a imaginação”, revela Ricardo Portela, gerente de marketing do Shopping Ibirapuera.

Teias de aranha, morcegos e um clima sombrio tomaram conta do Prédio Azul. Já no início da brincadeira, as crianças vão descobrir que o lugar está em perigo e precisarão procurar pistas no Armazém de Theobaldo, onde descobrirão que o mago, Leocádia, Berenice, Brisa e Vó Berta caíram em uma armadilha dos bruxos Amaranta, Marga, ZZ e Escorpionte, e perderam seus amuletos mágicos.

Com o Prédio Azul desprotegido, os participantes deverão desvendar pistas para recuperar os amuletos. Os objetos encontrados deverão ser levados para a casa da Leocádia, onde a garotada irá desvendar uma charada para encontrar o livro mágico da Vó Berta. No quarto da Berê, um último bilhete: eles devem voltar por um caminho diferente de onde entraram – um novo portal que, ao passar por ele, sairão na Biblioteca Banida de Ondion. Lá, os pequenos terão a tarefa final de organizar livros com títulos de personagens da série. E assim, chegará ao fim mais uma missão dos imbatíveis e invencíveis detetives mirins que visitarem o Prédio Azul.

As crianças e seus responsáveis terão o suporte de promotores ao longo de todas as estações de brincadeiras do circuito.

SERVIÇO

‘D.P.A. – Mistério e Magia’

Local: Shopping Ibirapuera – Piso Jurupis

Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – SP, 04029-902

Data: 09 a 28 de janeiro

Horários: 13h às 18h30 (atendimento da última turma)

Faixa etária: espaço circuito – 4 a 12 anos / espaço baby – 0 a 4 anos;

*Evento Gratuito