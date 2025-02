Cintia Abravanel integra exposição coletiva “Ritmos da Natureza: Sinfonia de Cores e Formas”

Cintia Abravanel é uma das 10 artistas selecionadas para a exposição Ritmos da Natureza: Sinfonia de Cores e Formas, que propõe um olhar artístico sobre a harmonia dos ecossistemas. Com curadoria de Rosita Cavenaghi, a mostra reúne obras que exploram cor, forma e movimento para expressar a relação entre arte e natureza.

Na exposição, Cintia apresenta a obra Metamorfose do Sol, uma pintura em tinta acrílica sobre tela, criada em 2022 (145x150cm). “Essa obra representa a transformação constante do sol e da vida. Sempre me fascinou a maneira como a luz molda as cores e os sentimentos ao longo do dia. Busquei traduzir essa energia vibrante, com traços dinâmicos e tons intensos, convidando o espectador a refletir sobre os ciclos e renascimentos que vivemos”, destaca a artista.

A mostra, gratuita, acontece na Rua Santa Justina, 530, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, e pode ser visitada de 8 a 28 de fevereiro de 2025. O vernissage acontece no dia 8 de fevereiro, sábado, das 14h às 19h.

Além de Cintia Abravanel, participam os artistas Ara Vilela, Cati Alionis, Elisabeth Wortsman, Gisele Faganello, Germano, Josie Mengai, Ju Barros, Lucia Helena Guim e Patrícia Blanco.

As obras apresentadas refletem a conexão entre arte e meio ambiente, destacando a sinfonia de cores e formas que compõem a paisagem natural. A exposição convida o público a uma experiência sensorial única, onde a expressão artística se funde à essência da natureza. “A natureza, com sua infinidade de padrões e texturas, revela uma sinfonia visual que ressoa em cada elemento, seja em folhas ou até mesmo na quebra das ondas e os artistas trazem essas interpretações únicas que valem ser apreciadas”, enfatiza Rosita.

Serviço

Exposição: Ritmos da Natureza: Sinfonia de Cores e Formas

De: 8 a 28 de fevereiro

Local: Art A3 Gallery – Rua Santa Justina, 530, na Vila Nova Conceição, em São Paulo

Entrada: Gratuita