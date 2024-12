Cintia Abravanel expõe releitura de árvore de Natal no Terminal Pinheiros, em São Paulo

A artista plástica Cintia Abravanel leva sua obra imponente e reflexiva ao Terminal Pinheiros, em São Paulo, de 6 de dezembro a 10 de janeiro, com a instalação “Presentes”. A obra, que mede 4 metros de altura, traz em sua combinação o ferro, acrílicos coloridos e fios de nylon, trançados de forma intrincada, e reflete a fase mais recente do trabalho da artista. A instalação conta com montagem especial, na qual os cubos ganham iluminação de led.

Com o objetivo de democratizar a arte e torná-la acessível a um público diversificado, Cintia escolheu o Terminal Pinheiros como cenário para sua criação. “A arte é um diálogo sem palavras, uma expressão de emoções e ideias”, afirma a artista, destacando o poder de comunicação que a obra oferece sem necessidade de explicações verbais.

Sob gestão da concessionária SP Terminais Noroeste, o Terminal Pinheiros – recentemente revitalizado e modernizado, é um local que busca acolher e oferecer à população que utiliza o transporte urbano, ações de cunho cultural, social e de saúde. “Além de garantir qualidade no embarque e desembarque das pessoas nos terminais, entendemos que estes são espaços que podem estimular a cultura, a informação e as oportunidades aos cidadãos. É com muita honra que recebemos essa obra da Cintia Abravanel e a oferecemos aos que diariamente circulam por aqui. Ela chega para somar a outras ações que disponibilizamos com frequência nestes espaços e já vem recebendo elogios”, comenta Marcílio Carlos Bovolini, diretor da SP Terminais Noroeste.

A instalação “Presentes” foi criada em 2023, exibida inicialmente na Galeria Roberto Camasmie, e tem como objetivo central lembrar as pessoas de que a vida é um presente e merece ganhar muitas cores e formas.

Agora, com sua nova localização, a artista reforça sua intenção de levar a arte para o espaço público, permitindo que mais pessoas possam vivenciar de forma direta, conectando com suas emoções e histórias.

Neste período que antecede o Natal, quando muitos procuram presentes com um significado mais profundo, Cintia sugere que a arte seja uma opção única e especial. “Ao escolher uma obra de arte para presentear, pense na história que ela conta e não apenas no que ela pode significar para uma pessoa”, aconselha. Para Cintia, a arte é mais do que um objeto decorativo; é um elo emocional que transmite sentimentos e ideais.

A exposição “Presentes” fica disponível ao público de forma gratuita e promete ser uma experiência imersiva, onde cada espectador pode interpretar e sentir a obra de maneira única. Uma oportunidade para quem deseja explorar uma arte profunda e transformadora, fora dos limites das galerias tradicionais.

Exposição “Presentes” por Cintia Abravanel

De 6 de dezembro a 10 de janeiro

Terminal Pinheiros – Rua Gilberto Sabino, 214, Pinheiros (SP)

Mostra Gratuita