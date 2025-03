Cinemateca recebe Retrospectiva José Rubens Siqueira

A Cinemateca Brasileira apresenta, entre os dias 20 e 23 de março, a Retrospectiva José Rubens Siqueira, uma homenagem ao cineasta paulista falecido no último dia 17 de fevereiro. A mostra exibe quase a totalidade de sua filmografia, inédita há décadas e praticamente desconhecida pelo público.

Quem foi José Rubens Siqueira

Nascido em Sorocaba, em 1945, Zé Rubens, ou apenas Zé, como era conhecido, é mais lembrado por sua carreira no teatro. Dramaturgo, diretor, ator, cenógrafo, figurinista, ele foi responsável pela montagem de algumas peças que marcaram a história do teatro paulista nas décadas de 1980 e 1990. Ou mesmo por sua atuação como tradutor, que atravessa mais de 200 livros, oferecendo aos leitores brasileiros autores como Salman Rushdie, J.M. Coetzee, Toni Morrison, Pedro Juan Gutiérrez, entre muitos outros.

O que poucos sabem é que Zé teve também uma inventiva carreira cinematográfica ao longo das décadas de 1960 e 1970, assinando a direção de 18 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens que foram exibidos e premiados em grandes festivais, como o de Gramado, Brasília, Tehran e Berlim. A programação conta com 16 títulos e todos os filmes serão reprisados em sessões acessíveis contendo LIBRAS, audiodescrição e legendas descritivas.

Filmes que serão exibidos

Entre os filmes exibidos destacam-se: “Atenção: Perigo” (1967), a primeira incursão de Sônia Braga no cinema; “Amor e Medo” (1974), longa-metragem protagonizado por Irene Stefânia e José Wilker, exaltado por críticos como José Carlos Avellar, Jairo Ferreira e Carlos Reichenbach; e “Clepsusana” (1969), fotografado por Jorge Bodanzky e que integra o filme coletivo “Em cada coração um punhal”, hoje um clássico do cinema marginal paulista.

Após um período de exílio em Londres com o acirramento da Ditadura Militar, Zé, exímio desenhista, retorna ao Brasil e realiza uma série de curtas-metragens de animação que marcaram o desenvolvimento do gênero no país, exibidos à época no emblemático programa da TV Cultura “Lanterna Mágica”. Destacam-se o premiado “Pequena História do Mundo” (1974); exibido em festivais no Irã e na União Soviética; “Hamlet” (1975), eleito pela ABRACCINE como um dos 100 melhores filmes de animação brasileiros de todos os tempos; e “Sonho de Glória” (1975), filme encomendado por Elis Regina para a turnê do seu icônico espetáculo “Falso Brilhante”, que era projetado atrás da cantora durante as apresentações.

A mostra conta ainda com um debate mediado por Fernando Severo, cineasta e amigo de longa data de Zé, que idealizou o projeto de restauro e digitalização de sua obra há mais de 20 anos. A iniciativa finalmente tornou-se realidade no início de 2024, através do financiamento do Ministério da Cultura via Lei Paulo Gustavo, a partir de um edital da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. O processo foi supervisionado pelo próprio Zé, coordenado por Matheus Rufino junto aos familiares, e realizado pelos laboratórios da Cinemateca Brasileira e da Link Digital.

As novas cópias digitais elaboradas especialmente para a Retrospectiva José Rubens Siqueira garantem não apenas a preservação, mas a redescoberta de um um artista multifacetado cuja filmografia, agora resgatada, se posiciona como peça fundamental da história do cinema brasileiro.

No dia 20 de março, às 18h30, a Cinemateca Brasileira recepciona o público com um brinde para marcar a abertura da mostra e celebrar a vida e obra de Zé.