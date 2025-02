Ministério da Cultura lamenta falecimento de José Rubens Siqueira

O Ministério da Cultura (MinC) expressou pesar pelo falecimento de José Rubens Siqueira, que morreu aos 79 anos nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. Autor, tradutor, diretor teatral, cenógrafo e figurinista, Siqueira foi uma figura de grande destaque nas artes cênicas brasileiras e deixou uma contribuição fundamental para o teatro, cinema e a literatura.

Trajetória no Teatro e Cinema

Nos anos 1980, José Rubens Siqueira ganhou destaque nos palcos de São Paulo com a direção de diversas peças de sucesso. Entre suas primeiras produções relevantes, destaca-se a peça “Cordão Umbilical”, que marcou sua estreia como diretor. Aclamado também por seu trabalho em “Decifra-me ou Devoro-te”, escrita em parceria com Renato Borghi em 1989, Siqueira fez história no teatro brasileiro, com peças que exploravam e adaptavam clássicos da literatura mundial.

Com uma abordagem ousada e inovadora, o diretor se aventurou também nas encenações de grandes obras como “Hamlet”, de William Shakespeare, e “Os Lusíadas”, de Luís de Camões. Além disso, adaptou a obra “A Tempestade”, de Shakespeare, e assinou a dramaturgia do monólogo “Dona da Casa”, baseado na obra da poeta Adélia Prado.

No cinema, Siqueira dirigiu “Amor e Medo” (1974), filme exibido no prestigiado Festival de Berlim, estrelado por José Wilker e Irene Stefânia. Também foi responsável por outras produções cinematográficas importantes como a animação “A Estrela Dalva” e a adaptação de “Hamlet”.

Contribuições Literárias e Educacionais

Além de sua carreira no teatro e no cinema, José Rubens Siqueira teve uma importante trajetória na literatura como tradutor. Ao longo de sua carreira, traduziu cerca de 200 livros de autores renomados como J. M. Coetzee, Isaac Bashevis Singer e Toni Morrison. Suas traduções foram publicadas por grandes editoras como Companhia das Letras, Objetiva, Record e Cosac Naify, consolidando-se como uma referência na tradução literária.

Como educador, Siqueira lecionou na Escola de Artes do Corpo da PUC-SP, onde compartilhou sua experiência e sabedoria com novas gerações de artistas a partir de 2000.

Legado e Homenagens

O Ministério da Cultura lamenta profundamente a partida de José Rubens Siqueira e reconhece sua inestimável contribuição para as artes cênicas, a literatura e o audiovisual brasileiro. Sua obra permanecerá como uma referência fundamental para todos aqueles que buscam entender e criar a cultura brasileira em sua forma mais autêntica e criativa.

A partida de Siqueira deixa um vazio, mas seu legado permanece vivo nos palcos, nas páginas dos livros e nas telas de cinema, como um testemunho da sua genialidade e dedicação às artes.