Cinemark do Iguatemi São Paulo participa da promoção da semana do cinema

Entre os dias 06 a 12 de fevereiro, a Cinemark do Iguatemi São Paulo participa mais uma vez da Semana do Cinema, iniciativa criada para celebrar a magia da experiência cinematográfica nas telonas. Com o tema do Oscar 2025 em alta, a promoção chega em ótimo momento para aqueles que planejam maratonar os filmes indicados. A programação durante o período da ação conta com filmes em cartaz como “Conclave”, “Anora”, “Ainda Estou Aqui”, “Emilia Perez”, entre outros.

Visando democratizar ainda mais o acesso à cultura e entretenimento, a primeira edição do ano apresenta ingressos para sala 2D, 3D, XD/IMAX com preço de R$10 e, para as salas Prime, com o preço de R$20. A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e Ingresso.com.

A promoção é válida todos os dias, em todos os horários, incluindo finais de semana – exceto pré-estreias, exibições especiais e conteúdos alternativos – e a programação será variada, com longas nacionais e internacionais que prometem agradar todos os tipos de público. Para checar os horários dos filmes e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, basta acessar o site de vendas de ingresso ou diretamente no portal do cinema.

Serviço: “Semana do Cinema” CINEMARK no Shopping Iguatemi São Paulo

Data: 6 a 12 de fevereiro.

Valores: R$10 (Salas 2D, 3D, XD e IMAX) e R$20 (Salas Prime)

*Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas ou de forma virtual na semana da promoção. Na hora da compra online basta selecionar a opção de ingresso escrito: “Promoção: Semana do Cinema”. Na compra online é cobrada uma taxa.