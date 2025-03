Cinema Nosso abre inscrições para cursos gratuitos de audiovisual e empreendedorismo

A Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para formações em Roteiro para Séries, Roteiro para Curta-Metragem, Podcast, Empreendedorismo e E-commerce e Captação de Recursos para projetos. Os cursos, que fazem parte do programa Empoderamento e Tecnologia: Jovens Negras no Audiovisual, são gratuitos e contam com aulas on-line. O público prioritário são mulheres negras, trans, indígenas e refugiadas, entre 18 e 29 anos.

Inclusão no audiovisual e empreendedorismo digital

O projeto Empoderamento e Tecnologia chega para fortalecer e abrir caminhos no audiovisual, no empreendedorismo e na inovação.

“Tive a oportunidade de me instrumentalizar por instituições sociais, dentre elas o Cinema Nosso. Ter formações e projetos no audiovisual, nesse segmento que é tão excludente para as mulheres, ajuda a contrariar a lógica de uma hegemonia no mercado de trabalho, inserindo de modo eficaz e cuidadoso mulheres negras como eu, indígenas, travestis, trans e refugiadas sendo navegadoras da própria história. O audiovisual é um dos mercados mais caros e necessita cada vez mais de profissionais. Por isso, é necessário que esse setor seja mais diverso e inclusivo”, comenta Desireé Santos, Analista de Projetos das Juventudes do Cinema Nosso.

Detalhes das formações oferecidas

Roteiro para Séries : cada estudante poderá desenvolver seu próprio roteiro, com aulas teóricas e práticas em salas de desenvolvimento. Os projetos serão maturados e preparados para uma apresentação profissional .

: cada estudante poderá desenvolver seu próprio roteiro, com aulas em salas de desenvolvimento. Os projetos serão maturados e preparados para uma . Roteiro para Curta-Metragem : os participantes irão explorar a linguagem audiovisual documental e ficcional , desenvolvendo roteiros próprios. As aulas abordarão storyline, argumento, estrutura, escaleta e sinopse , preparando os projetos para uma apresentação profissional.

: os participantes irão explorar a , desenvolvendo roteiros próprios. As aulas abordarão , preparando os projetos para uma apresentação profissional. Podcast – Empretecer : além da formação técnica, este curso busca fortalecer a comunicação comunitária e capacitar comunicadores do clima . A proposta parte da compreensão de que pessoas negras são cada vez mais impactadas por questões climáticas, tornando essencial a ampliação de suas vozes e narrativas. A formação ensina o uso de ferramentas e técnicas para abordar pautas socioambientais e ocupar espaços estratégicos no debate público.

: além da formação técnica, este curso busca e capacitar . A proposta parte da compreensão de que são cada vez mais impactadas por questões climáticas, tornando essencial a ampliação de suas vozes e narrativas. A formação ensina o para abordar pautas socioambientais e ocupar espaços estratégicos no debate público. Empreendedorismo e E-commerce : a formação visa oferecer ferramentas práticas e teóricas a jovens empreendedores que desejam iniciar ou aprimorar seus negócios, com foco no mercado digital . O curso abrange desde os fundamentos do empreendedorismo até estratégias para criação e gestão de empreendimentos on-line .

: a formação visa oferecer a jovens empreendedores que desejam iniciar ou aprimorar seus negócios, com foco no . O curso abrange desde os fundamentos do empreendedorismo até estratégias para . Captação de Recursos para Projetos: aborda estratégias e ferramentas para viabilizar projetos de comunicação e cultura digital. O curso discute tanto aspectos teóricos quanto práticos sobre o financiamento de iniciativas criativas e inovadoras.

Inscrições