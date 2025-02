Cinco cineastas brasileiras de destaque para ter no radar

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Projeto Paradiso , iniciativa dedicada ao apoio a talentos e projetos do audiovisual brasileiro, destaca cinco cineastas brasileiras que estão revolucionando o cinema nacional contemporâneo com narrativas impactantes e perspectivas inovadoras. Essas mulheres não apenas desafiam as barreiras do setor, mas também inspiram uma nova geração de profissionais com suas histórias e conquistas.

Embora o audiovisual tenha registrado, nas últimas décadas, um aumento significativo na participação feminina, as desigualdades de gênero ainda são uma realidade, reforçando a urgência de iniciativas que promovam equidade e diversidade. Liderado por mulheres, o Projeto Paradiso tem como valor o combate a essas disparidades, oferecendo programas de bolsas, cursos e mentorias que consideram a inclusão e o fortalecimento de vozes plurais.

“Essas cineastas são exemplos de talento, resiliência e criatividade, e temos orgulho de apoiar suas jornadas. Elas personificam a força e a riqueza do cinema brasileiro, mostrando que o futuro do audiovisual está em mãos capazes e visionárias. O Projeto Paradiso segue firme em seu compromisso de ampliar e valorizar vozes como essas, de excelência, contribuindo para um setor mais inclusivo e plural”, afirma Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

Conheça as cinco cineastas que estão transformando o cenário audiovisual brasileiro:

Rafaela Camelo



Crédito: Rafaela Camelo / Divulgação: Projeto Paradiso

Rafaela Camelo é roteirista e diretora brasiliense. Com o curta “As Miçangas”, co-dirigido com Emanuel Lavor, foi selecionada para a Berlinale 2023 e ganhou os prêmios de melhor curta no 36o Film Fest Dresden e Panorama Coisa de Cinema. Antes disso, “O Mistério da Carne”, curta que escreveu e dirigiu, foi selecionado para Sundance 2019 e ganhou os prêmios de melhor filme no Biarritz Amérique Latine e no Fest New Directors New Films de Portugal. É integrante da Rede Paradiso desde 2019, quando recebeu o prêmio Cabíria de melhor roteiro de longa. Em 2023, foi apontada pela Variety como um dos novos talentos do cinema brasileiro.

Em fevereiro, seu primeiro longa, “A Natureza das Coisas Invisíveis”, foi o filme de abertura da Generation Kplus, a Mostra do Festival de Berlim de 2025 (Berlinale) dedicada a histórias que exploram o universo infantil. O filme é uma coprodução Brasil e Chile, desenvolvido com o suporte da Agência de Cinema da Região de Nouvelle-Aquitaine.

Chica Andrade



Crédito: Chica Andrade / Divulgação: Projeto Paradiso

Chica Andrade é diretora, roteirista e consultora de projetos audiovisuais. Até 2023, atuou na diretoria da Associação de Profissionais Trans no Audiovisual e foi a representante brasileira convidada para o American Film Showcase, organizado pela School of Cinematic Arts da University of Southern California em Los Angeles. Seu primeiro curta-metragem, “Estamos Todos Aqui,” recebeu 42 prêmios, incluindo Melhor Filme no Festival Queer Lisboa, e abriu a Noite do Cinema Brasileiro em Cannes.

Chica é diretora e roteirista do longa-metragem “House Of Hilton” – documentário que narra a trajetória da deputada federal Erika Hilton. O filme, que é seu longa de estreia, está em fase de produção e foi premiado pelo fundo de pesquisa William Greaves Fund, da Firelight Media.

Camila Ribeiro



Crédito: Camila Ribeiro / Divulgação: Projeto Paradiso

Natural de Salvador, Camila atua como produtora de arte há 13 anos, com mais de 30 produções por diferentes regiões do Brasil. É diretora e roteirista do curta “Sobre Elise” e da animação “Jussara”, selecionada para o 29º FESPACO – Festival Pan-Africana de Cinema e Televisão de Uagadugu e finalista do Prêmio Grande Otelo.

Em 2021, Camila recebeu o Prêmio Paradiso na categoria longa de ficção do Cabíria Lab com o projeto “Arroz de Hauçá”, projeto em que assina o roteiro e que foi premiado como melhor longa de ficção no Cabíria Festival 2021 e menção honrosa no FRAPA 2022. O longa, que marca sua estreia como diretora, foi filmado em 2024.

Lúcia Tupiassú



Crédito: Lúcia Tupiassú / Divulgação: Projeto Paradiso

Natural de Belém do Pará, Lúcia Tupiassú escreve para televisão, cinema, streaming e internet com mais de 15 trabalhos. Assina criação e roteiro da série “Massacre na Escola – A tragédia das meninas de Realengo” (HBO, 2023), finalista do Prêmio Grande Otelo 2024 na categoria Melhor Série Brasileira de Documentário. É criadora e roteirista do telefilme “Vatapá ou Maniçoba?” (Globo e TV Liberal, 2025), dramédia exibida na Tela Quente para mais de 16 milhões de espectadores.

Com o longa de ficção “A Última Silva”, participou do Cine Qua Non Lab (México, 2022) e do Laboratório de Roteiros Varilux (Brasil, 2021). Com o curta “Salinas”, foi premiada no Cardume-Cabíria em 2023. É mestre em Comunicação (2010) e graduada em Publicidade (2006). Cursou o Television Writing Intensive Program da Columbia University (2014). Atualmente, é conselheira fiscal da ABRA, a Associação Brasileira de Autores Roteiristas.

Nina Kopko



Crédito: Nina Kopko / Divulgação: Projeto Paradiso

Nina Kopko é diretora, roteirista, preparadora de elenco e consultora de projetos. Foi diretora assistente dos filmes “A Vida Invisível” (Grand Prix da Un Certain Regard, Festival de Cannes 2019) e “O Silêncio do Céu” (Prêmio especial do Júri em Gramado 2016). Fez o casting de “Motel Destino” e a preparação de elenco de filmes como “A Vida Invisível”, “O Tempo da Delicadeza”, “Dente por Dente” e “Céu de Agosto”. Fez também a pesquisa artística de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

Seu primeiro trabalho na direção, o curta “Chão de Fábrica” (2021), conquistou mais de 30 prêmios nacionais e internacionais. Destacam-se os prêmios de Melhor Curta nos festivais de Havana, Brasília, Rio, Ceará, Fribourg, entre outros, além do Prêmio ABRA de Roteiro, finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e escolhido como Melhor Curta Brasileiro de 2021 pela ABRACCINE.

Em 2022, participou da residência artística em roteiro da Cité Internationale des Arts, em Paris, com apoio do Projeto Paradiso. Faz parte do Núcleo Criativo de Roteiros da Vitrine Filmes e participou da Berlinale Talents 2025. No momento, escreve seu primeiro longa de ficção, uma ficção científica chamada “A Última Cachorra”, produzida pela Vitrine e Boulevard Filmes. Também se prepara para dirigir seu segundo curta-metragem, “A Formiga”, pela Sobretudo Produção.