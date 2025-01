Cinema 2025: As Principais Estreias e Expectativas do Ano

O ano de 2025 já começa a se destacar no calendário cinematográfico, com uma série de lançamentos aguardados que prometem atrair a atenção do público. Assim como nos anos anteriores, o Oscar se torna um ponto focal, impulsionando estreias significativas como “Conclave” e “Emilia Pérez”, além de títulos que já ganharam prêmios em festivais, como “Anora”, laureado com a Palma de Ouro em Cannes, e “Babygirl”, estrelado por Nicole Kidman.

Os meses seguintes trarão novos capítulos de franquias consagradas como “Karatê Kid”, “Missão: Impossível”, “Wicked” e “Avatar”, além da tão aguardada nova interpretação de Superman, agora com David Corenswet no papel principal.

A seguir, uma análise das principais estreias programadas para os cinemas ao longo do ano, organizadas por mês:

Janeiro

Anora : Este drama aborda a vida de uma jovem profissional do sexo que se casa com o filho de um oligarca russo. A revelação da união gera tensões familiares. O filme, que conquistou a Palma de Ouro em Cannes, estreia no dia 23/1 e está indicado ao Globo de Ouro como melhor filme (comédia/musical).

: Este drama aborda a vida de uma jovem profissional do sexo que se casa com o filho de um oligarca russo. A revelação da união gera tensões familiares. O filme, que conquistou a Palma de Ouro em Cannes, estreia no dia 23/1 e está indicado ao Globo de Ouro como melhor filme (comédia/musical). Babygirl : Com Nicole Kidman no papel de uma executiva que se envolve em um jogo erótico arriscado, o filme estreia no dia 9/1. A atuação da atriz lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza.

: Com Nicole Kidman no papel de uma executiva que se envolve em um jogo erótico arriscado, o filme estreia no dia 9/1. A atuação da atriz lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Conclave : Este thriller político retrata o conclave que se segue à morte de um papa, repleto de intrigas. Com um elenco estelar incluindo Ralph Fiennes e Stanley Tucci, estreia no dia 23/1 e está indicado ao Globo de Ouro como melhor filme (drama).

: Este thriller político retrata o conclave que se segue à morte de um papa, repleto de intrigas. Com um elenco estelar incluindo Ralph Fiennes e Stanley Tucci, estreia no dia 23/1 e está indicado ao Globo de Ouro como melhor filme (drama). Lobisomem : Um homem busca abrigo em uma casa isolada após um encontro aterrorizante com uma criatura. Estreia prevista para 16/1.

: Um homem busca abrigo em uma casa isolada após um encontro aterrorizante com uma criatura. Estreia prevista para 16/1. Maria Callas : A cinebiografia estrelada por Angelina Jolie explora os últimos dias da famosa cantora de ópera, marcada pela busca por um retorno aos palcos. A estreia é agendada para 16/1.

: A cinebiografia estrelada por Angelina Jolie explora os últimos dias da famosa cantora de ópera, marcada pela busca por um retorno aos palcos. A estreia é agendada para 16/1. Setembro 5: O filme foca no atentado às Olimpíadas de Munique em 1972, contada pela perspectiva de uma equipe de TV. A estreia ocorre em 30/1 e é indicado ao Globo de Ouro na categoria melhor filme (drama).

Fevereiro

Bridget Jones – Louca pelo Garoto : Após quatro anos como viúva, Bridget (Renée Zellweger) é incentivada a voltar ao amor. Com Hugh Grant e Emma Thompson, estreia em 13/2.

: Após quatro anos como viúva, Bridget (Renée Zellweger) é incentivada a voltar ao amor. Com Hugh Grant e Emma Thompson, estreia em 13/2. O Brutalista : Este drama pós-guerra acompanha um arquiteto húngaro na reconstrução da sua vida nos EUA. Com Adrien Brody, o longa estreia em 6/2.

: Este drama pós-guerra acompanha um arquiteto húngaro na reconstrução da sua vida nos EUA. Com Adrien Brody, o longa estreia em 6/2. Capitão América – Admirável Mundo Novo : Sam assume o manto do Capitão América e enfrenta uma crise internacional. Com Anthony Mackie e Harrison Ford, estreia em 13/2.

: Sam assume o manto do Capitão América e enfrenta uma crise internacional. Com Anthony Mackie e Harrison Ford, estreia em 13/2. Um Completo Desconhecido : A cinebiografia sobre Bob Dylan (Timothée Chalamet) revela os primeiros passos do cantor na indústria musical. Estreia marcada para 27/2.

: A cinebiografia sobre Bob Dylan (Timothée Chalamet) revela os primeiros passos do cantor na indústria musical. Estreia marcada para 27/2. Emilia Pérez : Neste filme indicado ao Globo de Ouro como melhor filme (comédia/musical), uma advogada ajuda um chefe do tráfico a se transformar em mulher. Estreia em 6/2.

: Neste filme indicado ao Globo de Ouro como melhor filme (comédia/musical), uma advogada ajuda um chefe do tráfico a se transformar em mulher. Estreia em 6/2. Sing Sing: Um homem condenado injustamente encontra seu lugar em um grupo teatral dentro da prisão. Estreia em 13/2.

Março

Branca de Neve : Uma adaptação live-action da clássica história onde Branca de Neve foge da madrasta malvada e encontra abrigo com sete anões. Estreia prevista para 20/3.

: Uma adaptação live-action da clássica história onde Branca de Neve foge da madrasta malvada e encontra abrigo com sete anões. Estreia prevista para 20/3. Os Enforcados: Este drama brasileiro retrata as complicações enfrentadas por um casal que herda dívidas e traições familiares. A estreia está agendada para 6/3.

Abril

Um Filme Minecraft: Baseado no famoso videogame, este longa apresenta quatro personagens transportados para um mundo cúbico. Com Jason Momoa e Jack Black, estreia em 3/4.

Maio

Karatê Kid – Lendas : Daniel (Ralph Macchio) retorna à tela grande para orientar um jovem pupilo na China. Estreia em 29/5.

: Daniel (Ralph Macchio) retorna à tela grande para orientar um jovem pupilo na China. Estreia em 29/5. Lilo & Stitch : A Disney apresenta uma versão live-action da animação sobre a adorável criatura alienígena adotada por uma menina havaiana. Estreia em 22/5.

: A Disney apresenta uma versão live-action da animação sobre a adorável criatura alienígena adotada por uma menina havaiana. Estreia em 22/5. Missão: Impossível – O Acerto Final : Tom Cruise encerra sua trajetória como Ethan Hunt em uma missão que pode decidir o destino da humanidade. Estreia também em 22/5.

: Tom Cruise encerra sua trajetória como Ethan Hunt em uma missão que pode decidir o destino da humanidade. Estreia também em 22/5. Thunderbolts: Um grupo diverso liderado por Yelena Belova e o Soldado Invernal se junta para missões governamentais. Estreia programada para 1º/5.

Junho

Bailarina : Neste spin-off do universo “John Wick”, Ana de Armas brilha como uma jovem treinada para ser assassina. Estreia prevista para 5/6.

: Neste spin-off do universo “John Wick”, Ana de Armas brilha como uma jovem treinada para ser assassina. Estreia prevista para 5/6. Como Treinar o Seu Dragão : Uma nova versão live-action traz a história de amizade entre um jovem viking e um dragão. Estreia em 12/6.

: Uma nova versão live-action traz a história de amizade entre um jovem viking e um dragão. Estreia em 12/6. Elio : Uma animação da Pixar sobre um garoto que é confundido com um embaixador intergaláctico após ser transportado para outra galáxia. Estreia programada para 19/6.

: Uma animação da Pixar sobre um garoto que é confundido com um embaixador intergaláctico após ser transportado para outra galáxia. Estreia programada para 19/6. F1 : Esta produção da Apple TV+ segue um piloto veterano que retorna às corridas ao lado de uma promessa do automobilismo. Estreia prevista para 26/6.

: Esta produção da Apple TV+ segue um piloto veterano que retorna às corridas ao lado de uma promessa do automobilismo. Estreia prevista para 26/6. Mãe Fora da Caixa: Miá Mello protagoniza esta comédia sobre os desafios enfrentados por uma mulher bem-sucedida após se tornar mãe pela primeira vez. Estreia em 5/6.

Julho