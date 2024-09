Cinco dos seis filhos de Juliano e Letícia Cazarré estão doentes

Juliano e Letícia Cazarré compartilham constantemente a rotina doméstica com seis crianças, cada uma com suas demandas. Contudo, na última terça-feira (17), a stylist fez uma postagem compartilhando que cinco de seus filhos estão doentes.

Letícia compartilhou no Instagram que Maria Guilhermina, de 2 anos, está internada; Vicente, de 14, está com amidalite e sinusite; Gaspar, de 5, apresenta dores no ouvido; Maria Madalena, de 3 anos, marcou 38 graus de febre e Estêvão, de apenas seis meses, está febril e congestionado. Somente Inácio, 12, está saudável.

Maria Guilhermina, que está internada desde junho, nasceu em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara e ficou internada por sete meses após o nascimento, mas desde então enfrenta problemas cardíacos.

Juliano também compartilhou os cuidados com os outros filhos: “Ontem eu cheguei em casa dez e meia da noite. Fui com o Vicente para o hospital, pois ele está com amigdalite e sinusite. Tava cansado, acordei cedo só pra fazer as orações da Consagração de Nossa Senhora”, relatou.

Na legenda do Instagram, Letícia escreveu uma passagem bíblica: “Tudo o que agora te preocupa cabe dentro de um sorriso, esboçado por amor de Deus”. O casal segue linha mais conservadora do catolicismo e constantemente declara que não usam método contraceptivo e terão “todos os bebês que Deus mandar”.