Cinco dos oito bilhetes premiados na Mega da Virada foram realizadas por meio de bolões

Na edição de 2024 da Mega da Virada, quatro bolões de Brasília, Curitiba, Pinhais e Osasco se destacaram ao acertar os números sorteados, repartindo um prêmio histórico de R$ 635.486.165,38. Este valor representa o maior montante já registrado em todas as edições do concurso, conforme anunciado pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira, 1º de janeiro.

A loteria, que ocorre anualmente no dia 31 de dezembro, desta vez trouxe uma projeção de prêmio que superou todos os anteriores. Ao todo, oito apostas vencedoras foram identificadas, sendo que cinco delas foram realizadas por meio de bolões, garantindo a cada grupo a divisão do montante milionário.

Os números sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

Além dos sortudos que acertaram as seis dezenas, outras 2.201 apostas conseguiram acertar a quina e receberão R$ 65.895,79 cada. Além disso, 190.779 ganhadores da quadra levarão para casa R$ 1.086,04.

Detalhes dos bolões vencedores:

Brasília (DF) : Primeira aposta com 30 cotas – R$ 2.647.859,02 por cota; total: R$ 79.435.770,60.

: Primeira aposta com 30 cotas – R$ 2.647.859,02 por cota; total: R$ 79.435.770,60. Brasília (DF) : Segunda aposta com 3 cotas – R$ 26.478.590,22 por cota; total: R$ 79.435.770,66.

: Segunda aposta com 3 cotas – R$ 26.478.590,22 por cota; total: R$ 79.435.770,66. Curitiba (PR) : Bolão com 28 cotas – R$ 2.836.991,81 por cota; total: R$ 79.435.770,40.

: Bolão com 28 cotas – R$ 2.836.991,81 por cota; total: R$ 79.435.770,40. Pinhais (PR) : Aposta com 50 cotas – R$ 1.588.715,41 por cota; total: R$ 79.435.770,50.

: Aposta com 50 cotas – R$ 1.588.715,41 por cota; total: R$ 79.435.770,50. Osasco (SP): Aposta com 56 cotas – R$ 1.418.495,90 por cota; total: R$ 79.435.770,40.

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo varia conforme a quantidade de números apostados. Para uma aposta padrão de seis números, a chance é de uma em mais de 50 milhões, enquanto que apostando em 20 números, as chances aumentam para uma em cada 1.292.

A Caixa Econômica Federal assegura que todas as bolinhas utilizadas nos sorteios são fabricadas em borracha maciça e possuem peso e dimensões padronizados para garantir a imparcialidade do processo sorteio.

A definição do valor do prêmio da Mega da Virada se dá principalmente pela arrecadação das vendas dos bilhetes do próprio sorteio e também pelos valores acumulados ao longo do ano dos prêmios regulares da Caixa.

No que diz respeito ao resgate do prêmio, os ganhadores devem comparecer a uma agência da Caixa munidos do bilhete premiado ou comprovante da aposta, além de um documento pessoal com foto e CPF. É importante lembrar que o vencedor deve assinar o verso do bilhete antes mesmo de sair de casa para garantir sua segurança.

Os ganhadores têm um prazo de até 90 dias corridos, a contar da data do sorteio, para receber o prêmio; caso contrário, o valor será revertido ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).