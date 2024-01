Cinco dicas de passeios sustentáveis para o feriado do aniversário de São Paulo

Nada melhor do que aproveitar o feriado de aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, para ensinar e manter as crianças, que são o futuro da humanidade, informadas a respeito do que é necessário para cuidar do planeta, mostrando a partir do tema da sustentabilidade e do meio ambiente o que ainda pode e deve ser feito para a manutenção da qualidade de vida e dos bens naturais que nos cercam.

“A conscientização sobre temas relacionados ao meio ambiente é cada vez mais relevante, e esta fase da vida é ideal para começar a incluí-los nestes assuntos, uma vez que aprendem e assimilam muito mais rápido sobre hábitos e atitudes. Assim, nada melhor do que apresentar aos pequenos, o quanto antes, as questões ligadas à sustentabilidade, o cuidado com os animais e com o meio ambiente como um todo, por meio de atividades e passeios divertidos e lúdicos”, explica Mariana Cardoso, integrante do comitê técnico do Movimento Plástico Transforma.

Para ampliar o conhecimento das crianças sobre sustentabilidade e meio ambiente, acompanhe abaixo, cinco dicas de passeio selecionadas para o aniversário de São Paulo:



1- Espaço Economia Circular do Plástico

Promovido pelo Movimento Plástico Transforma, iniciativa criada pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast) fica localizado no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, administrada pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional.

Localizada no segundo andar do Museu, a atividade faz parte das exposições de longa duração e reúne desde informações sobre a criação e desenvolvimento dos plásticos, seus diversos tipos, como eles são aplicados no dia a dia da sociedade, além de jogos e projeções sobre consumo e descarte conscientes, reciclagem e a importância da gestão correta dos resíduos para a evolução da economia circular.

Espaço Economia Circular do Plástico – Museu Catavento

Endereço: Av. Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II, São Paulo

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 9h às 16h

Preço: R$ 15 (inteira) ou R$ 7,50 (meia-entrada). Às terças-feiras, o ingresso é gratuito.

Tour 360º: Link

2. Mini Fazenda Pet Zoo

Na Mini Fazenda Pet Zoo, o passeio se inicia com um tour com monitores treinados, que mostram todos os animais, contam curiosidades sobre cada um e incentivam o cuidado e o respeito. As crianças têm a oportunidade de conhecer diferentes espécies de animais como porcos, ovelhas, avestruz, patos, entre outros. Além de conhecer e alimentar os bichinhos que vivem por lá, os pequenos também podem aproveitar outras atividades ao longo do dia, como ordenha da vaca, passeio a cavalo, passeio de charrete, oficinas temáticas e culinária.

Mini Fazenda Pet Zoo

Endereço: Estrada da Escola Agrícola, 165 – Caucaia do Alto, Cotia

Dias e horário: Em janeiro de quarta a domingo, das 10h às 17h

Classificação: Livre

Valor da entrada:

R$70,00 (crianças e adultos) no site | Valor no local: R$80 (crianças e adultos) – não aceita cartão de crédito

Quem não paga?

Crianças com idade de até 1 ano e 11 meses. Crianças de 2 a 12 anos aniversariantes do mês. PcDs (é necessário apresentar laudo com CID)

Link: Link

3. Aquário de São Paulo

Inaugurado em 2006, o Aquário de São Paulo é o primeiro Aquário Temático da América Latina. Atualmente conta com total de 15 mil m² e 4 milhões de litros de água onde habitam milhares de animais de centenas de espécies, mantendo-se como referência em tratamento, bem-estar e manejo de animais. No local é possível conhecer animais de fora do país, como suricatos, colobus e lêmures do continente africano; raposas voadoras e pítons da Indonésia; cangurus, equidnas e coalas da Austrália; focas, leão marinho, lobos-marinhos e os ursos polares.

Espaço Aquário de São Paulo

Horário: Todos os dias das 9h às 16h

Faixa etária: Todas as idades

Preço: Infantil (2 a 12 anos) R$90,00; Adulto R$ 120,00; Idosos R$60,00

Endereço: Rua Huet Bacelar, 407 – Ipiranga – São Paulo – SP

Link: Link

4. Espaço Dedinho Verde

Idealizado em 1996 pelas educadoras Silvia Jeha, Ana Maria Dourado e Lucinda Vieira, o Dedinho Verde é um projeto de educação ambiental e jardinagem infantil desenvolvido no viveiro orgânico Sabor de Fazenda para grupos escolares. A iniciativa visa estimular um convívio mais harmônico com o entorno por meio de vivências lúdicas, práticas e divertidas que conscientizam sobre a importância do respeito e da preservação do meio ambiente.

O passeio dura aproximadamente 3 horas. Brincando as crianças aprendem sobre a importância da separação dos resíduos, fazem experiências sensoriais nos canteiros de ervas aromáticas, visitam a horta, a sementeira, acompanham o passo a passo do crescimento das plantas, desde a germinação até a planta adulta, conhecem o minhocário e a importância dos bichinhos do jardim para a reciclagem do resíduo orgânico. Entram em contato com alguns conceitos como agricultura orgânica, compostagem entre outros e ainda têm a possibilidade de adequar as atividades ao programa da escola.

Espaço Dedinho Verde

Horário: manhã ou tarde

Faixa etária: 5 a 10 anos

Duração: 3 horas

Preço: R$ 48

Endereço: Av. Nadir Dias de Figueiredo, 395, Vila Maria

Link: Link

5. Parque da Água Branca

Criado em 1929, o Parque Doutor Fernando Costa, conhecido como Parque da Água Branca, fica na Zona Oeste da capital e tem 137 mil metros quadrados. Abriga atrações como a trilha do Pau-Brasil, exposição de arte, patrimônio histórico (construções tombadas) e muito mais. O local também possui brinquedoteca, espaço para leitura infantil, parquinhos de diversão, lago de peixes, escotismo, além de permitir o contato direto com alguns animais que vivem por lá.

Parque da Água Branca

Horário: segunda-feira a domingo (das 6h às 20h)

Entrada: gratuita

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca – SP

Link: Link