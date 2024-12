Cinco cuidados com a mastigação para aproveitar as ceias de final de ano com saúde bucal em dia

As festas de final de ano são marcadas por fartas refeições e confraternizações repletas de pratos típicos, mas, para evitar problemas bucais é essencial adotar cuidados com a mastigação e a saúde oral. De acordo com uma pesquisa do Conselho Federal de Odontologia, realizada em 2024, 35% dos brasileiros adiam tratamentos dentários, o que aumenta os riscos de complicações.



Além de carnes, castanhas e sobremesas açucaradas, bebidas como vinhos e refrigerantes também podem afetar o esmalte dos dentes. Para auxiliar neste momento, a dentista Fernanda Oliani Marur, coordenadora técnica da Oral Sin, maior rede de implantes dentários do Brasil, traz cinco orientações práticas para aproveitar as comemorações sem comprometer o sorriso.



1. Cuidado redobrado com alimentos duros

Carnes fibrosas, castanhas e doces mais consistentes, comuns nas ceias de Natal e Ano Novo, exigem mastigação cuidadosa, especialmente para quem usa próteses ou está em tratamento odontológico. Esses alimentos podem causar fraturas dentais ou danos em próteses. Recomenda-se cortá-los em pedaços menores e mastigá-los lentamente para evitar acidentes.



2. Moderação com alimentos açucarados

Panetones, sobremesas e outros doces típicos podem aumentar os riscos de cáries, principalmente quando consumidos em excesso. O equilíbrio é a chave. Consumir água regularmente e realizar uma higiene bucal correta após as refeições é essencial para minimizar os danos do açúcar.



3. Atenção aos sinais de alerta

Desconforto ou dor ao mastigar, sangramento gengival e mau hálito podem indicar problemas bucais que exigem atenção profissional. Não ignore esses sinais, procure um dentista o quanto antes.



4. Escolhas inteligentes de bebidas

Refrigerantes e vinhos, muito consumidos nas festas, têm alto teor de acidez, o que pode desgastar o esmalte dental. Uma boa prática é esperar pelo menos 30 minutos após o consumo para escovar os dentes, permitindo que o pH bucal se normalize.



5. Prevenção antes e depois das festas

Aproveite o final de ano para realizar revisões odontológicas e, quem sabe, fazer um clareamento dental para um sorriso ainda mais brilhante nas fotos de celebração. Um planejamento preventivo reduz desconfortos e garante que você aproveite as festas com saúde e confiança.

