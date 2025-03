Ciesp destaca desempenho da indústria e defende ações para ampliar crescimento do PIB

Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ressaltou a participação do setor no crescimento de 3,4% do PIB brasileiro em 2024, anunciado pelo IBGE nesta sexta-feira (7/03). “Os números mostram que a revitalização da manufatura é fundamental para a geração de empregos, aumento da renda das famílias, expansão da economia e o desenvolvimento nacional”, frisou.

A indústria avançou 3,3% no ano passado, o segundo melhor resultado setorial, atrás apenas dos serviços. “O desempenho foi positivo, mas é preciso ficar alerta ao recorte dos dados referente ao quarto trimestre, quando o aumento do PIB nacional foi menor do que nos três anteriores. Nossa atividade, por exemplo, teve alta de apenas 0,3% no período, no qual normalmente se observa um aquecimento”, ponderou Cervone.

O presidente do Ciesp alertou para a necessidade de se equacionar de modo eficaz a questão do déficit público, medida determinante para a queda da Selic. Segundo ele, o equilíbrio entre as políticas fiscal e monetária é essencial para o vigor da economia. “Esta é uma prioridade em 2025”, afirmou, argumentando que “nenhum país consegue alcançar níveis elevados de crescimento sustentado, pagando uma das mais altas taxas de juros reais do mundo”.

Também é preciso continuar fomentando a agenda da neoindustrialização, com programas como a Nova Indústria Brasil (NIB) e Depreciação Acelerada, e buscar avançar em 2025 na redução do Custo Brasil. “Num cenário global permeado por conflitos e fortemente impactado pelas novas medidas protecionistas dos Estados Unidos, nosso país tem boas oportunidades de ampliar as exportações, conquistar novos mercados e impulsionar a economia. Mas, precisamos fazer a nossa parte para solucionar os crônicos problemas que limitam nosso crescimento”, enfatizou.