Cidade de Jundiaí completa 367 anos

A cidade de Jundiaí completou 367 anos de fundação nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro. Como parte das comemorações, o Centro das Artes será reaberto ao público e trará uma séria de atrações em sua programação até o fim do mês. “O local é a primeira grande entrega do centro histórico enquanto espaço histórico, cultural e de memória. É uma alegria enorme entregá-lo à população numa data tão especial como essa”, celebra o prefeito Luiz Fernando Machado.

Uma das principais economias do país, Machado diz que os jundiaienses podem se orgulhar da cidade, que se destaca em diversos cenários, quando comparada a outros municípios. Como na questão do saneamento, em que praticamente 100% da população têm acesso à coleta e tratamento de esgoto e à água potável. Ou por figurar entre as cidades reconhecidas pelo sucesso no combate ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, entre tantos outros exemplos.

“O que se vê hoje é resultado de um trabalho de muitos anos, de um plano de governo que começou a ser desenvolvido quando me candidatei a prefeito e assumi a administração em 2017. Um plano que foi se ajustando à realidade (tivemos uma pandemia no meio do caminho, por exemplo), às novas demandas, mas sempre com foco para oferecer o melhor para cada cidadão. Estamos colhendo já muitos frutos desse trabalho, e seguiremos assim até o meu último dia à frente da prefeitura”.

Por falar em frutos, a cidade também se prepara para mais uma Festa da Uva, a 34ª edição, mas a primeira em que a nova safra ostentará a certificação de Indicação Geográfica (IG), na categoria Indicação de Procedência, expedida este ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A abertura está marcada para o dia 11 de janeiro, pelo segundo ano será por quatro finais de semana, a expectativa é atrair mais de 240 mil pessoas e superar a marca de 2023.

Essa será a última Festa da Uva da gestão de Machado, que encerra seu segundo mandato em 2024. “Governar uma cidade como Jundiaí é um trabalho sem fim. Mas desde o início conseguimos entregar muito à população. Tanto é que a cidade aparece bem colocada em diversos rankings. De qualidade de vida, para investimentos, como destino turístico, e em muitos outros. Queremos um sucessor que dê continuidade a esse governo e proporcione o melhor à cidade”.