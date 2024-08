Cida Gonçalves destaca campanha Feminicídio Zero e Novo Ligue 180 no Bom Dia, Ministra desta quinta (22)

A ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, é a convidada do “Bom Dia, Ministra” desta quinta-feira, 22 de agosto. Durante uma hora de conversa com emissoras de rádio de várias regiões do Brasil, a titular da pasta vai detalhar as principais ações executadas para combater todas as formas de violência contra as mulheres.

Um dos principais temas será a campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”, lançada no dia 7 de agosto, data que marca o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha. O mês é dedicado à conscientização para o fim da violência contra a mulher, o “Agosto Lilás”.

Lançada em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a campanha alerta para a necessidade de se falar sobre prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, apontando que a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio, 63% delas negras. Outros dados indicam que 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica; a cada seis minutos uma menina ou mulher sofre violência sexual e, a cada 24 horas, 113 casos de importunação sexual são denunciados.

A campanha inclui o lançamento do filme ‘Ajuda’ no YouTube, que traz histórias que exemplificam como pessoas próximas podem agir para interromper situações de violência contra a mulher. As situações envolvem relações familiares, entre amigos e entre uma moradora e um porteiro de prédio, e como todos eles reconhecem a situação de violência, acolhem a mulher e buscam ajuda. O objetivo é dialogar especificamente com os homens.

NOVO LIGUE 180 — Outro assunto que será tratado pela ministra Cida é a inauguração do Novo Ligue 180, que marca o processo de reestruturação da Central, que é a principal política pública para busca de informações sobre direitos, serviços, registro de denúncias e enfrentamento à desigualdade de gênero e à violência contra as mulheres. Ao assumir a coordenação do Ligue 180, o Ministério das Mulheres retomou acordos de cooperação técnica com órgãos da rede de atendimento para que houvesse compromisso de dar retorno das providências adotadas. As informações são consideradas fundamentais não só para atualização do atendimento às usuárias do serviço, mas para o aprimoramento de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.

PACTO COM ESTADOS — A ministra das Mulheres vai abordar ainda a rearticulação com pontos focais nos estados. Com a coordenação do Novo Ligue 180, o Ministério das Mulheres já realizou reuniões virtuais com 23 estados para a pactuação e definição de fluxo de denúncias. O primeiro estado a assinar um novo Acordo de Cooperação Técnica com a Central Ligue 180 foi o Piauí e outros oito estados estão em processo de firmar o compromisso. Os acordos também preveem que os estados atualizem os dados dos serviços de apoio disponibilizados às mulheres em situação de violência.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministra” é transmitido ao vivo pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.