Vereador Cicinho Moreira protocola medidas para melhorar infraestrutura no Bairro Mauá

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou indicações junto ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul, visando promover melhorias no bairro Mauá. As propostas, elaboradas a partir de demandas apresentadas por moradores e comerciantes da região, buscam garantir mais qualidade de vida e bem-estar para a população local.

Em uma das indicações, o vereador solicitou ao Saesa a limpeza de um bueiro localizado no Boulevard da Estrada das Lágrimas, na altura do número 1666. De acordo com relatos dos moradores e comerciantes, o bueiro está obstruído, impedindo o escoamento adequado da água da chuva. “Essa situação pode colocar em risco a segurança das pessoas e resultar em danos materiais significativos. A limpeza do bueiro é, portanto, uma medida urgente para evitar transtornos e garantir a segurança da comunidade”, explicou Cicinho Moreira na justificativa da indicação.

Na mesma localidade, o parlamentar também solicitou à Semob a manutenção de um farol que se encontra danificado. “Os moradores relataram que o farol quebrado representa um perigo tanto para motoristas quanto para pedestres, aumentando o risco de acidentes. A manutenção do equipamento é essencial para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança de todos que circulam pela área”, frisou.

Cicinho Moreira destacou a importância de investimentos em saneamento básico e mobilidade urbana. “O saneamento básico adequado previne problemas de saúde pública e protege o meio ambiente, enquanto uma mobilidade urbana eficiente garante a segurança e o bem-estar de todos que utilizam as vias públicas”, complementou.