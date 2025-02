Cicinho aguarda parecer das Comissões sobre PL Selo Empresa Amiga da Juventude

De iniciativa do vereador de São Caetano do Sul, Cicinho Moreira (PL), foi encaminhado às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, após leitura em Plenário, o PL (Projeto de Lei) Selo Empresa Amiga da Juventude, que visa dar suporte e incentivo ao ingresso dos jovens ao mercado de trabalho.

Cicinho afirmou que muito mais que abrir portas do mercado de trabalho, o PL vem ao encontro das necessidades de valorização das empresas locais e o bom proveito dos trabalhadores da cidade.

“O Projeto de Lei Selo Empresa Amiga da Juventude visa incentivar o fortalecimento de políticas públicas, apoiando a juventude e promovendo a oportunidade de primeiro emprego e estágio junto à iniciativa privada”, discorreu o político, que completou: “valorizando empresas do município para que fortaleçam a mão de obra local e que dê oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico para essa juventude”.

Cicinho afirma que é projeto vem para qualificar o jovem e valorizar as empresas locais

O parlamentar afirmou que a dificuldade do ingresso do jovem em sua primeira oportunidade de trabalho está ligada, principalmente, à falta de experiência, e que este cenário pode ser alterado, desde que se crie mecanismos voltados para esta pauta.

“Hoje, nossa juventude precisa de oportunidade do primeiro emprego, quando você vai atrás do trabalho, a primeira coisa que eles pedem é experiência. No entanto, para um jovem que não participou de um programa social, como jovem aprendiz, ou nunca teve oportunidade em uma iniciativa pública ou privada, fica difícil, por isso, precisamos criar políticas públicas para esse público”, coloca o liberal, seu ponto de vista.

Cicinho deu o caminho profissional de predileção dos jovens e alfinetou a falta de qualificação.

“Qual experiência que ele vai ter para entrar no mercado? Está difícil cada vez mais. Porque, hoje, a juventude, a maioria, quer empreender na área digital, e está faltando mão de obra para desenvolver a juventude e torná-los bons profissionais”, sugere o edil.

O liberal falou sobre os trâmites pelo qual o PL deve passar antes de voltar para a Casa de Leis para votação.

“Depois de lido no Plenário, vai para Comissão, geralmente, a Comissão demora um pouco devido à alta demanda, mas em duas ou três sessões posteriores desce para ser votado. Teve muito boa aceitação na Câmara, porque juventude mexe com todo mundo, é uma classe que precisa de oportunidades, principalmente profissional. Por isso, tenho certeza que vindo para o Plenário, após as aprovações das Comissões, teremos bom andamento junto aos nossos colegas”, projeta o vereador.

Mecânica do Projeto de Lei para a juventude

O parlamentar explicou que o jovem, a princípio, deve estar devidamente matriculado e cursando os estudos, assim, automaticamente a empresa, conforme o perfil de cada jovem, vai dar a oportunidade de formar o profissional para seguir carreira. Segundo Cicinho, a maior dificuldade das empresas é formar o profissional, e a ideia do PL é de que a empresa tenha e dê a oportunidade de formar bons profissionais para o futuro.