CIC Sul abre inscrições para cursos gratuitos

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Sul, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos e profissionalizantes em parceria com o Fundo Social. As disciplinas são presenciais, voltadas para pessoas acima de 18 anos e incluem certificado de conclusão. Para se inscrever, basta comparecer à unidade do CIC com RG, CPF e comprovante de residência.

As inscrições vão até 28 de fevereiro de 2025. Mais informações pelos telefones (11) 5514-0182 e (11) 5514-5369.

Cursos disponíveis

Costureiro Básico Industrial

Período: 17/03 a 11/04



17/03 a 11/04 Técnicas de Depilação

Período: 17/03 a 04/04

Como participar

Inscrições abertas até: 28 de fevereiro de 2025

Horário: Das 9h às 16h

Local: Rua José Manoel Camisa Nova, 100, Jardim São Paulo – SP

Localização: Google Maps