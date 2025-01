Cia Sacro abre inscrições para selecionar novos talentos em Mauá

A CIA Sacro Movimento de Dança, reconhecida pela sua trajetória de mais de 15 anos em Mauá, inicia as inscrições para a edição 2025 do Recruta Sacro, evento anual que visa selecionar novos dançarinos para integrar suas equipes. O evento, que se consolidou como uma das principais portas de entrada para a dança na cidade, acontecerá no dia 31 de janeiro de 2025, no Teatro Municipal de Mauá.

Os interessados podem se inscrever nas modalidades de Hip Hop, Jazz Dance, GR e Fit Dance por meio do formulário de inscrição disponível aqui. Em caso de dúvidas, a equipe da companhia está disponível para atendimento via WhatsApp, pelo número (11) 97750-7342. Para confirmar a inscrição, é necessário o pagamento de uma taxa simbólica no valor de R$20.

A última edição do evento contou com a participação de mais de 100 inscritos. O número reflete o impacto que o evento tem gerado na comunidade, atraindo talentos que sonham em construir uma trajetória no universo artístico.

Divulgação/Aurora Fotografia

Sobre a CIA Sacro

A CIA Sacro Movimento é um dos principais nomes da dança no Grande ABC, e seu trabalho tem se destacado também no cenário nacional e internacional. A companhia acumula vitórias recentes em competições na Argentina, Chile e Estados Unidos. Atualmente, o grupo conta com cerca de 200 dançarinos fixos, além de impactar positivamente mais de 500 pessoas de diversas idades ao longo de sua existência.