Cia Raros Circo e Teatro leva espetáculos gratuitos a Pitangueiras e Sales Oliveira

A Cia Raros Circo e Teatro segue com a programação comemorativa de oito anos e leva duas apresentações gratuitas para as cidades de Pitangueiras e Sales Oliveira. Os espetáculos “Reciclown Circus” e “Clownflitos Amorosos” fazem parte do projeto “Raros Circo e Teatro 8 Anos”, que prevê 30 apresentações em 15 cidades da região de Ribeirão Preto, promovendo cultura e inclusão por meio da arte circense e teatral.

Nesta quarta-feira (26 de fevereiro), às 9h, a companhia se apresenta no Colégio Municipal José Coutinho Pereira, em Sales Oliveira, com o espetáculo “Clownflitos Amorosos”. A peça utiliza elementos do circo e do teatro para abordar, de forma leve e divertida, os desafios das relações humanas e a importância do respeito e da convivência.

Já no dia 27 de fevereiro, o grupo chega a Pitangueiras com a montagem “Reciclown Circus”, que terá sessões às 8h30 e 13h30, no Teatro Municipal de Pitangueiras. A produção mistura humor e conscientização ambiental, destacando a relevância da reciclagem, do trabalho de catadores de materiais reutilizáveis e da relação entre consumo e meio ambiente.

Arte acessível e compromisso com a cultura

As apresentações integram a segunda etapa do projeto “Raros Circo e Teatro 8 Anos”, que teve início em 2024 e prevê 40 espetáculos no total. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo Estadual, o circuito busca democratizar o acesso à arte e ampliar o contato do público com o teatro e o circo, promovendo reflexões e entretenimento para diferentes faixas etárias.

SERVIÇO

Sales Oliveira

Espetáculo: “Clownflitos Amorosos”

Data: 26/02 (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Colégio Municipal José Coutinho Pereira (Rua Aparecida Pereira, 47A)

Pitangueiras

Espetáculo: “Reciclown Circus”

Data: 27/02 (terça-feira)

Horários: 8h30 e 13h30

Local: Teatro Municipal de Pitangueiras (Av. das Pitangueiras, 705 – Jardim São Gabriel)