Chuvas em Campinas: Desalojados, Alagamentos e Trânsito Bloqueado

As fortes chuvas que atingem Campinas, São Paulo, nos últimos dias têm causado sérios transtornos à população local. Na manhã de sexta-feira (27), o transbordamento do rio Atibaia resultou no deslocamento de 51 famílias do Beco Mokarzel, no distrito de Sousas. A prefeitura organizou a realocação dos moradores para um abrigo temporário, onde cerca de 100 pessoas, incluindo 25 crianças e 6 idosos, estão sendo assistidas.

A situação se agravou com o bloqueio da rodovia D. Pedro 1º (SP-065) em Valinhos, devido à inundação. Motoristas que se dirigem a Campinas foram orientados a utilizar rotas alternativas para evitar o trecho alagado. Nas últimas 48 horas, Campinas acumulou 189,8 milímetros de chuva, levando a cidade a permanecer em estado de atenção.

A Defesa Civil registrou 32 ocorrências relacionadas a alagamentos e quedas de árvores até as 13h da mesma sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, alertando sobre a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes. O órgão advertiu para os riscos associados, como cortes de energia elétrica e descargas elétricas.

Além das dificuldades enfrentadas pelas famílias desalojadas, a unidade pediátrica do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti também sofreu com alagamentos em áreas críticas, mas garantiu que o atendimento não foi prejudicado. Esses eventos climáticos destacam a importância da preparação e do suporte às comunidades vulneráveis diante de desastres naturais. A mobilização da prefeitura e das equipes de emergência é crucial para mitigar os impactos das chuvas intensas e oferecer assistência adequada aos afetados.